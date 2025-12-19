Григорий Сысоев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря провел свою ежегодную «прямую линию» (здесь — все подробности, как это было). Он отвечал на вопросы журналистов и жителей России. Путин говорил больше четырех часов — и сделал много заявлений, которые либо были не совсем корректными, либо вообще не соответствовали действительности. Вот главные из них.

О «сбалансированном бюджете»

Цитата: Дефицит федерального бюджета — 2,6% ВВП, но на следующий год мы исходим из того, что будет уже 1,6%, и в трехлетку где-то должен составить не больше 1,5%. […] Самое главное заключается в том, что нам удалось — и нужно отдать должное правительству, они провели большую работу — удалось сбалансировать бюджет, причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года , и это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны.

Реальность. Приведенные Путиным цифры соответствуют оценкам профильных ведомств, однако президент РФ умолчал, что «сбалансировать бюджет» в условиях экстремальных трат на войну (в 2025 году они составили 11 триллионов рублей) власти смогли только за счет увеличения налогов.

С 2026 года базовая ставка НДС поднимется с 20 до 22 процентов. Минфин РФ, впервые анонсируя повышение налога, прямо признал: деньги пойдут на усиление «обороны и безопасности» — то есть на войну. Путин на прямой линии назвал повышение «временным».

О мирных переговорах

Цитата. Говорить о том, что мы что-то [мирный план] отвергаем, абсолютно некорректно, и это не имеет под собой никаких оснований. […] Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов , так скажем, прежде всего — главарей киевского режима и их, прежде всего, европейских спонсоров.

Реальность. Россия в явном виде не отвергает идею заключения мира и участвует в переговорах, однако до сих пор не показывала готовности идти на какие-либо уступки — или даже просто заморозить конфликт на линии соприкосновения с фактическим признанием ее контроля над уже захваченными территориями.

На «прямой линии» Путин повторил, что свои требования для заключения мира изложил еще прошлым летом — и что они не изменились. В 2024 году он требовал передать России четыре украинских региона целиком (это Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области) и международного признания этого факта. Даже на фоне продолжающегося наступления российской армии и непростого положения ВСУ эти условия Украина вряд ли примет.

Об отключении мобильного интернета

Цитата. Конечно, мы понимаем, что здесь ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов.

Реальность. В приграничных регионах РФ, которые Украина атакует беспилотниками каждый день, регулярные отключения мобильного интернета действительно можно объяснить необходимостью обеспечения безопасности — операторы дронов получают данные именно через мобильные сети.

Но к концу 2025 года отключения стали регулярными и в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, — в том числе тех, куда никогда не залетают беспилотники.

О расширении НАТО

Цитата. Данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются, нас в очередной раз обманули, произошло несколько волн расширения НАТО . И это, безусловно, движение военной инфраструктуры к нашим границам и вызывало, и вызывает нашу законную озабоченность.

Реальность. «Нарушенное обещание» не расширять НАТО на восток — один из любимых нарративов Путина, который он повторяет регулярно. В действительности, такого не было — ни в виде юридически зафиксированных обязательств, ни даже в виде публичных обещаний лидеров западных стран. В ходе переговоров стран Запада с СССР об условиях объединения Германии такие предложения действительно звучали, однако в итоге западные лидеры смогли добиться уступок от Михаила Горбачева и без гарантий нерасширения НАТО.

Об «иностранных агентах»

Цитата. Наш закон требует только одного: если вы занимаетесь политической деятельностью — заявить об источниках финансирования. У нас нет репрессий и уголовного преследования .

Реальность. «Мягкость» российского закона об «иностранных агентах» (и постоянное напоминание, что первыми его придумали США) — еще один из любимых тезисов Путина. В действительности уголовный кодекс РФ предусматривает реальный тюремный срок до двух лет за «неисполнение обязанностей иноагента». Эта норма применяется на практике: например, 9 декабря суд заочно дал год и десять месяцев по этой статье политику Илье Яшину. В тот же день Путин на заседании Совета по правам человека тоже говорил об отсутствии уголовного преследования для «иноагентов».

Вот этот показательный пример Путин спорит с Уголовным кодексом и реальностью. Две новости одного дня

О том, что «к нам надо относиться с уважением»

Цитата. Не будет никаких операций, если будете относиться к нам с уважением , будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если не будете нас «надувать», как «надули» с расширением НАТО на Восток.

Реальность. Российские власти и лично Путин неоднократно называли самые разные причины вторжения в Украину. Целями обычно назывались «демилитаризация» и «денацификация» Украины (что под этим подразумевалось, никто не объяснял).

Среди причин упоминали защиту населения Донбасса от «геноцида», защиту русскоязычных в целом, необходимость исключить появление НАТО у границ России (хотя после начала войны в НАТО вступила Финляндия, что удвоило длину общей границы РФ с альянсом). Отсутствие «уважения» со стороны Запада ни сам Путин, ни кто-либо еще до сих пор причиной войны не называл.

