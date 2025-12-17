Минобороны России впервые раскрыло траты на войну. В 2025 году это более 11 триллионов рублей

Расходы государственного бюджета, «непосредственно связанные со специальной военной операцией», в 2025 году составляют 5,1% ВВП России. Это следует из презентации главы Минобороны Андрея Белоусова, показанной на заседании коллегии министерства.

С учетом прогнозируемого Минэкономразвития объема ВВП за 2025 год в 217,3 триллиона рублей, расходы на войну можно оценить в 11,1 триллиона.

Как отмечает издание Faridaily, Минобороны впервые раскрывает траты на войну. Ранее публиковались только данные о расходах по статье «Национальная оборона», где учитываются не только текущие траты, но и инвестиции в строительство, разработку новых вооружений и другие расходы.

По статье «Национальная оборона» в 2025 году всего потрачено 13 триллионов рублей. Это больше, чем суммарные расходы по статьям «Социальная политика» (6,9 триллиона) и «Национальная экономика» (4,4 триллиона).

Подкаст «Что случилось» — о том, за счет чего все это оплачивается

подкасты Российские власти всеми способами собирают деньги на войну. Как еще за нее заплатят россияне? 43 минуты