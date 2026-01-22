В Кремле начались переговоры Путина с представителями США

Переговоры России и США о завершении российско-украинской войны начались в Кремле вечером 22 января, сообщил Кремль.

Со стороны США в них участвуют специальный посланник президента США Стив Уиткофф, бизнесмен, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также комиссар федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Со стороны России в переговорах участвуют президент Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Как пишет ТАСС, помимо урегулирования войны стороны собираются обсудить приглашение России в Совет мира, созданный Трампом, а также возможную судьбу части активов РФ, замороженных в США.

Ожидается, что по итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков проведет телефонный брифинг для СМИ, сообщает «Интерфакс».

Президент США Дональд Трамп 22 января провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча, проходившая в Давосе, продолжалась около часа. После ее завершения Трамп сообщил, что провел «хорошую встречу». «Все хотят, чтобы война закончилась», — сказал президент США. В Киеве заявили, что Зеленский «провел продуктивную и содержательную встречу».

Зеленский сообщил после встречи с Трампом, что на 23-24 января в Абу-Даби запланированы переговоры с участием делегаций Украины, России и США. По данным Financial Times, на трехсторонней встрече настаивают США, этого предложение поддержала Украина, а Россия пока не давала своего согласия на переговоры. Зеленский сообщил вечером 22 января, что делегация Украины уже направилась в ОАЭ.

«Абсолютных гарантий безопасности не существует» Один из главных историков Украины Сергей Плохий — о новом мировом порядке и будущем Украины и Европы

