В Давосе состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, переговоры продолжались почти час, в том числе президенты коротко пообщались один на один. В Киеве оценили встречу как «хорошую».

Трамп, в свою очередь, в комментарии журналистам сообщил, что переговорный процесс продолжается, и еще многое предстоит сделать.

« встреча с Россией, с президентом Путиным. Была хорошая встреча с Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась», — сказал президент США.

Предметных комментариев по содержанию встречи ни одна из сторон не давала.

Еще до начала форума в Давосе предполагалось, что Трамп и Зеленский подпишут «план процветания» Украины, предусматривающий инвестиции в размере 800 миллиардов долларов в послевоенную экономику страны. Однако в итоге подписание было отложено.

Из-за отсутствия готовых к подписанию документов встреча Зеленского и Трампа чуть не сорвалась. В понедельник, 20 января, президент Украины заявлял, что «пока» не едет в Давос, объяснив это необходимостью оставаться в Киеве, где из-за обстрелов нет тепла и электричества, но при этом подчеркнув, что «каждая встреча с Америкой должна заканчиваться конкретикой».