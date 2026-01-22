«Хорошая встреча. Все хотят, чтобы война закончилась». Трамп — о переговорах с Зеленским
В Давосе состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Как сообщили в пресс-службе Зеленского, переговоры продолжались почти час, в том числе президенты коротко пообщались один на один. В Киеве оценили встречу как «хорошую».
Трамп, в свою очередь, в комментарии журналистам сообщил, что переговорный процесс продолжается, и еще многое предстоит сделать.
«Завтра встреча с Россией, с президентом Путиным. Была хорошая встреча с Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась», — сказал президент США.
Предметных комментариев по содержанию встречи ни одна из сторон не давала.
Еще до начала форума в Давосе предполагалось, что Трамп и Зеленский подпишут «план процветания» Украины, предусматривающий инвестиции в размере 800 миллиардов долларов в послевоенную экономику страны. Однако в итоге подписание было отложено.
Из-за отсутствия готовых к подписанию документов встреча Зеленского и Трампа чуть не сорвалась. В понедельник, 20 января, президент Украины заявлял, что «пока» не едет в Давос, объяснив это необходимостью оставаться в Киеве, где из-за обстрелов нет тепла и электричества, но при этом подчеркнув, что «каждая встреча с Америкой должна заканчиваться конкретикой».