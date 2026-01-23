Россия согласилась провести первые трехсторонние переговоры с Украиной и США

Россия и США договорились, что 23 января в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ — США — Украина по вопросам безопасности. Об этом, как сообщает ТАСС 23 января, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил после переговоров Владимира Путина с делегацией США.

По его словам, переговорную группу России возглавит начальник ГРУ Игорь Костюков. Ушаков добавил, что Путин после встречи с переговорщиками США дал инструкции делегации РФ, которая вылетит в Абу-Даби.

По словам помощника президента РФ, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев встретятся в Абу-Даби как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 23 января провел встречу с переговорщиками США — Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Также в переговорах впервые участвовал старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Встреча продолжалась более трех с половиной часов.

По словам Ушакова, встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с Украиной и Европой. В частности, Путин узнал о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая прошла 22 января в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что в Абу-Даби 23-24 января запланирована трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США. По его словам, делегация Украины уже направилась в ОАЭ. В ее состав, в частности, вошли глава офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Газета Financial Times писала, что инициатором трехсторонней встречи стали Соединенные Штаты, а в Киеве поддержали эту идею. При этом позиция России была неизвестна. FT допускала, что в Москве могут предложить провести параллельные переговоры, когда США по отдельности встречаются с Россией и Украиной.

Читайте также

Кирилл Буданов — новый главный украинский переговорщик У него большой опыт и налаженные контакты не только с американцами, но и с россиянами

Читайте также

Кирилл Буданов — новый главный украинский переговорщик У него большой опыт и налаженные контакты не только с американцами, но и с россиянами