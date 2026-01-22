Зеленский: в ОАЭ пройдет трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и России

В Объединенных Арабских Эмиратах состоится трехсторонняя встреча американской, украинской и российской делегаций, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы после выступления в Давосе.

По его словам, переговоры будут проходить 23-24 января. Это будет первая такая встреча на техническом уровне, следует из слов Зеленского.

Президент Украины заявил, что переговорщики США собираются в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Они, утверждает Зеленский, ждали завершения его встречи с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Давосе.

«И сейчас они уедут, и моя команда встретится с американской командой, и я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах, и я думаю, что это будет завтра и послезавтра. Да, это будет встреча, которая продлится два дня в Эмиратах», — сказал Зеленский.

Переговоры Владимира Путина с представителями США — спецпосланником президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером — запланированы на вечер 22 января. Это будет уже седьмая встреча Путина и Уиткоффа.

Днем 22 января на полях экономического форума в Давосе прошла встреча Трампа и Зеленского. Стороны назвали переговоры «хорошими», но ничего конкретного о встрече не сообщили.

