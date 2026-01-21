Уиткофф заявил, что собирается встретиться с Путиным 22 января

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным 22 января.

«В четверг мы должны встретиться с Путиным», — сказал Уиткофф в интервью CNBC, которое цитируют новостные агентства.

По словам Уиткоффа, он отправится в Москву вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером. О встрече попросила российская сторона, сказал Уиткофф в интервью Bloomberg TV.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин планирует встречу с Уиткоффом в четверг. «Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента», — сказал он РБК.

Стив Уиткофф встречался с Путиным уже шесть раз за год, прошедший с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Последняя встреча прошла 2 декабря в Москве, куда Уиткофф прилетал с еще одним американским переговорщиком — зятем Трампа Джаредом Кушнером. Путин назвал эту встречу «необходимой и полезной» и рассказал, что она продолжалась пять часов, потому что сторонам пришлось обсудить каждый пункт предложений по прекращению войны России с Украиной.

Читайте также

Война Тысяча триста семьдесят восьмой день. Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встречаются с Путиным

Читайте также

Война Тысяча триста семьдесят восьмой день. Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встречаются с Путиным