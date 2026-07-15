«Этот момент настал. Нам ******» Основатель бренда уличной одежды Marcelo Miracles заявил, что они на грани закрытия: ключевым сотрудникам вручили повестки, остальное доделал кризис

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Российский бренд уличной одежды Marcelo Miracles оказался на грани закрытия. Об этом рассказал его основатель Марк Родовский в ролике, который появился 14 июля в его инстаграме, а также в соцсетях компании.

«Ну что, походу и у нас теперь этот момент настал. Нам пиздец», — заявил Родовский в начале видео.

По словам основателя бренда, за последний год его команду покинули несколько ключевых сотрудников: главный дизайнер, менеджер по производству (он координировал работу с китайскими фабриками) и руководитель IT-департамента. Все трое получили повестки в военкомат в течение одного месяца.

Родовский не уточнил, когда именно это произошло. Он лишь отметил, что кто-то из этих сотрудников пошел служить, а кто-то спешно покинул страну. Времени, чтобы передать дела, у них не было. Основатель компании нанял новых сотрудников, но сохранить выстроенные процессы полностью не удалось. Это не единственная проблема, с которой столкнулся бренд.

Дальше стало еще хуже. Сначала полетела логистика. Она стала дороже, она стала сложнее, гораздо больше документов, гораздо больше проверок. <…> Затем начался кризис. Тот самый, который прочувствовали, наверное, все в фэшн-индустрии в конце прошлого года. Мы просели процентов на 30 по продажам как в онлайне, так и в офлайне.

По словам Родовского, из-за тяжелой финансовой ситуации люди уже не готовы покупать те же вещи по прежним ценам. Количество заказов у бренда не растет, а расходы постоянно увеличиваются, так как подрядчики «поднимают цены на все практически каждый месяц».

В последнее время к этим проблемам добавилась ситуация с бензином. Из-за топливного кризиса, который охватил все регионы страны, компания ожидает «подорожание вообще всего». Попытки адаптироваться к новым условиям ни к чему не привели, рассказал Марк Родовский.

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«Количество ударов, которые нанесли по нашему бизнесу за последнее время, стало критическим», — подчеркнул основатель бренда. Он допустил, что компания может не справиться со всеми проблемами.

Марк Родовский основал бренд Marcelo Miracles в 2016 году, когда учился в 11-м классе, писал Forbes. Он продвигал свою одежду с помощью знакомых музыкантов, которые в то время только набирали популярность. Например, Родовский сотрудничал с Екатериной Кищук (она три года выступала в составе группы Serebro) и объединением YungRussia, в которое входил рэпер Фараон (Pharaoh, настоящее имя — Глеб Голубин).

В 2021-м выручка Marcelo Miracles достигла 62 миллионов рублей. Для сравнения: в первый год работы, по данным издания, она составляла 800 тысяч.

В конце 2022 года, после объявления мобилизации в России, Марк Родовский переехал во Францию по визе талантов. Он отмечал, что всегда хотел выйти на международный рынок, однако организовать международные продажи из Москвы было бы сложно из-за санкций. В феврале 2024-го Родовский открыл бутик Marcelo Miracles в Париже.

При этом бренд продолжал работать в России: в конце лета 2025-го в Москве открылся Marcelo Miracles Shop & Bar — бутик, совмещенный с рестораном. В 2026 году российский Forbes включил Родовского в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет.

В своем ролике основатель Marcelo Miracles подчеркнул, что дальнейшая судьба бренда в России зависит от успеха ближайшего релиза новой коллекции одежды. Он не уточнил, повлияют ли текущие проблемы на его бизнес в Европе.

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