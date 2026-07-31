Жители Пензенской области (где военкоматы проводят облавы) рассказали, что их пытались похитить люди в штатском. Они приехали на машинах местных властей

В Пензенской области продолжаются облавы на мужчин призывного возраста. Теперь их устраивают люди в штатском, связанные с местными властями, сообщает «Агентство».

Видео двух попыток похищения мужчин в поселке Башмаково Пензенской области опубликовал пензенский блогер Станислав Морозов. В обоих случаях в облавах участвовали люди в гражданской одежде.

Первый случай произошел с сотрудником частного охранного предприятия Сергеем Тепляковым 23 июля. Сам он рассказал, что один из участников рейда представился новым участковым. Когда Тепляков позвонил настоящему участковому, его попытались силой вытащить за калитку. После того как сын Теплякова начал снимать происходящее на видео, участники рейда уехали.

По словам Теплякова, людей, которые пытались его увезти, в поселке не знают. Он опознал только одного — бывшего сотрудника полиции и Службы судебных приставов по фамилии Касавкин.

Во втором случае в Пензу попытались увезти продавца магазина газового оборудования Алексея Денисенко. По его словам, 22 июля он косил траву в местном парке, поскольку ему назначили 240 часов обязательных работ. К нему подошли два человека, которые потребовали проехать с ними, пригрозив, что в противном случае «будет хуже».

Денисенко усадили в машину, где находилась сотрудница администрации поселка. Она заявила, что Денисенко отвезут в администрацию «для уточнения данных», но в итоге его повезли в Пензу. Жителя Башмаково отбила его родственница. Она догнала машину с Денисенко возле соседнего села. «Машина сразу не тормозила, я бибикала и подрезала. А потом вышла из машины и забрала его», — рассказала она «Агентству».

Тепляков и Денисенко подали заявление в полицию. По словам их родственников, в облавах использовались машины местной администрации. «Агентство» подтвердило это по утечкам.

После этих случаев в поселке также создали неформальное объединение, которое, по их словам, будет реагировать на облавы и отбивать тех, кого пытаются увезти, рассказали собеседники издания. Некоторых участников группы вызвали в полицию и пригрозили отправить на войну.

Сообщения о том, что в Пензенской области начались массовые облавы на мужчин призывного возраста, появились в середине июня. Местных жителей силой увозили и заставляли подписывать контракты на военную службу.

Военком Пензы назвал постановочными появившиеся в соцсетях видео о том, как женщины отбивают своих близких, которых пытаются увезти на микроавтобусах. В МВД региона сообщения об облавах назвали неправдой. При этом местные жители сообщают, что рейды продолжаются.

После рейдов жители Пензы создали канал с новостями об облавах. Полиция пригрозила, что будет привлекать к ответственности за распространение недостоверной информации.