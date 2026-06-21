Жители Пензы создали канал с новостями о рейдах. Полиция предупредила, что будет привлекать к ответственности за распространение недостоверной информации

В полиции Пензы пригрозили, что будут привлекать к ответственности за распространение недостоверной информации, связанной с задержаниями мужчин и отправкой их на войну.

В заявлении полиции говорится, что в последние несколько дней в интернете распространилась ложная информация о «якобы многочисленных задержаниях мужчин сотрудниками полиции для отправления в зону СВО». МВД утверждает, что сотрудники полиции работают в штатном режиме, пресекая преступления в Пензе и области, а «раскачка данной ситуации» приводит к «разгулу преступности и безнаказанности».

За три дня до этого в телеграме появились канал и чат, в котором жители Пензенской области предупреждают о рейдах и облавах, обратило внимание издание «7×7». Канал называется «Новости происходящего || Сердобск / Пенза». В его описании говорится: «Здесь мы собираем и публикуем актуальную информацию о людях, предлагающих подписать контракт на военную службу». На момент написания новости у канала было более 600 подписчиков.

В середине июня жители Пензы начали рассказывать о массовых облавах на мужчин призывного возраста, которых затем заставляли подписывать контракты на военную службу. В соцсетях появлялись видео того, как женщины пытаются отбивать мужчин, которых увозят микроавтобусом. Военком Пензы назвал это видео постановочным. В МВД Пензенской области информацию о том, что сотрудники проводят массовые рейды, задерживают мужчин и заставляют их подписывать контракты, назвали неправдой. Местные жители рассказывают, что рейды продолжаются, но в городских изданиях их не освещают.

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