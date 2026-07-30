Росфинмониторинг: ограничения против Дурова не распространяются на Telegram

Включение основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга не влечет ограничений для самого Telegram. Об этом Frank Media заявили в пресс-службе ведомства.

В связи с попаданием Дурова в список террористов финансовые организации должны заблокировать его активы и транзакции. Но это требование не распространяется на Telegram как на юридическое лицо.

Ответ ведомства запостила, в том числе глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, у которой почти миллион подписчиков в телеграме. «Перевожу на русский: покупать звезды, подарки, премиум и другие цифровые штуки на платформе можно», — написала Мизулина.

Юристы, опрошенные СМИ, разошлись в оценках относительно безопасности оплаты цифровых услуг в телеграме. Медиаюрист Светлана Кузеванова заявила «Ведомостям», что покупка премиум-подписок, размещение рекламы и демонстрация логотипа телеграма будут запрещены, только если сам мессенджер объявят экстремистским; пока у него такого статуса нет. Такое же мнение высказали юристы, опрошенные «Базой» и «Известиями».

Адвокат Дмитрий Якубовский посоветовал пользователям телеграма лишь воздержаться от донатов самому Дурову — в том числе в виде платных «звезд» за личное сообщение основателю мессенджера. При этом адвокат Анна Миненкова заявила «Коммерсанту», что сам факт присутствия Дурова в реестре Росфинмониторинга «формирует существенные правовые и финансовые риски» при покупках внутри экосистемы телеграма.

ФСБ объявила 29 июля, что Павел Дуров обвиняется в содействии террористической деятельности, поскольку не удаляет телеграм-каналы и боты, которые, по версии спецслужбы, используют для координации терактов и диверсий в России. На следующий день, 30 июля, Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Основатель Telegram обвинения в свой адрес комментировал пока .