Клиника, предлагающая ЭКО со спермой Павла Дурова, добавила к его имени пометку о внесении в список террористов

Московская клиника «АльтраВита», предлагающая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с донорской спермой основателя Telegram Павла Дурова, добавила на свой сайт пометку о том, что Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На это обратил внимание телеграм-канал «Контекст».

ФСБ объявила 29 июля, что на Дурова заведено уголовное дело о содействии терроризму, а 30 июля бизнесмена внесли в перечень Росфинмониторинга. После этого журналисты вспомнили, что клиника «АльтраВита» предлагает ЭКО с донорской спермой Дурова. В клинике подтвердили, что процедура все еще доступна.

При этом спустя несколько часов «АльтраВита» добавила к имени Дурова на своем сайте пометку о внесении в список Росфинмониторинга, а директор клиники Сергей Яковенко допустил, что «АльтраВита» расторгнет договор с основателем Telegram. «Сейчас юристы изучают этот вопрос», — сказал Яковенко Daily Storm.

Павел Дуров рассказал в июле 2024 года, что 15 лет назад стал донором спермы, и с тех пор его донорский материал помог более чем 100 парам из 12 стран стать родителями.

ЭКО со спермой Дурова в клинике «АльтраВита» можно пройти бесплатно. Дуров компенсирует клинике все расходы, связанные с программами ЭКО, где используется его сперма.

Закон не обязывает клинику ставить пометку о том, что Дуров попал в перечень Росфинмониторинга. Подобное требование есть, но лишь для организаций, объявленных экстремистскими или террористическими.

В чем ФСБ обвиняет Дурова

ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинения в содействии терроризму. В ответ он поставил себе на аватарку фото в образе террориста. Главное

В чем ФСБ обвиняет Дурова

ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинения в содействии терроризму. В ответ он поставил себе на аватарку фото в образе террориста. Главное