Из «Эксмо-АСТ» уволили сотрудников, которые отказались цензурировать книги

Из издательской группы «Эксмо-АСТ» уволили часть сотрудников, которые отказались работать по цензурным правилам, которые ввели на фоне новых российских законов. Другие несогласные ушли сами, рассказал президент группы Олег Новиков в интервью программе «Вести». Внимание на интервью обратило издание «Агентство».

По словам Новикова, после «дела книгоиздателей» компания «сделала все необходимые выводы», пересмотрела инструкции и порядок ответственности, а также «серьезно ужесточила» внутренние регламенты.

«Кто-то не смог работать. У нас есть сотрудники, которые уволились. Кого-то мы сами уволили в связи с тем, что человек не был готов или, можно даже сказать, что не хотел соответствовать тем требованиям, которые сегодня накладывает законодательство», — рассказал глава «Эксмо-АСТ».

Директора по продажам Павла Иванова вместе с двумя другими сотрудниками издательства Popcorn Books — исполнительным директором Дмитрием Протопоповым и отвечавшим за склад и распространение литературы Артемом Вахляевым — обвинили в вовлечении в деятельность «экстремистской организации» и участии в ее деятельности. Их задержали в мае 2025-го. Поводом для уголовного преследования стало распространение «ЛГБТ-литературы», к которой силовики отнесли такие книги: «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, «Окно во двор» Микиты Франко, «Свита короля» Норы Сакавич, «Назови меня своим именем» Андре Асимана и другие. Весной 2026 года в рамках этого дела были задержаны несколько руководителей «Эксмо», в том числе гендиректор издательства Евгений Капьев. После допросов их отпустили. Источники российских СМИ сообщали, что показания на топ-менеджеров «Эксмо» дали Протопопов, Вахляев и Иванов. Иванов и Вахляев уже получили по этому делу четыре года условно.

Теперь книги в издательстве оценивают по 10 критериям. «Это не только нетрадиционные отношения, это еще и различные запреты. Был, в частности, закон о запрете пропаганды наркотиков», — пояснил Новиков. По его словам, из-за новых законов сотрудникам «Эксмо-АСТ» пришлось проверить не только новые книги, но и те, что были изданы за 20 лет существования издательства.

В проверках сотрудникам помогает искусственный интеллект. Всего в издательской группе провели около 20 тысяч внутренних экспертиз. 600 книг передали на дополнительные экспертизы.

«Эксмо-АСТ» — крупнейшая в России издательская группа, образованная после объединения двух гигантов рынка — издательств «Эксмо» и АСТ. Холдинг, по разным оценкам, контролирует от 75 до 90% художественной литературы, выпускаемой в РФ. В «Эксмо-АСТ» входят Corpus, «Редакция Елены Шубиной», «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус» и другие.