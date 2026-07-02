Директору отдела продаж «Эксмо» Артему Вахляеву запросили четыре года условно по делу о продаже квир-литературы. Он дал показания на «соучастников схемы»

Прокуратура попросила приговорить руководителя отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева к четырем годам лишения свободы условно по делу о продаже квир-литературы, сообщила «Медиазона».

Вахляева обвинили в участии в деятельности экстремистской организации, а также в вовлечении других людей в деятельность такой организации (части 1.1 и 2 статьи 282.2 УК).

Сотрудник «Эксмо» признал вину и дал показания на «соучастников схемы» продажи квир-литературы. Его дело рассматривается в особом порядке в Замоскворецком суде Москвы. В начале заседания защита просила перевести процесс в закрытый режим, но суд отказал.

Вахляева, бывшего директора по продажам Popcorn Books Павла Иванова и одного из руководителей Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года. Они провели примерно год под домашним арестом, после чего их отпустили из-под стражи под запрет определенных действий.

По версии обвинения, в декабре 2023-го года, вскоре после запрета в России несуществующего «движения ЛГБТ», фигуранты дела решили продать остатки «запрещенных» книг. Деятельность «организованной группы» внутри «Эксмо», считает обвинение, была направлена на вовлечение детей в «движение ЛГБТ». В деле упоминаются продажи книг несовершеннолетним девушкам, одна из них оказалась участницей контрольной закупки

Как считает следствие, Вахляев отвечал за складскую логистику, формирование заказов и другие нюансы оформления продажи книг.

Сам он не стал давать подробные показания в суде. В оглашенных допросах сказано, что «красный» (уже запрещенные в РФ книги) и «желтый» (книги, к которым могут возникнуть вопросы) списки в середине 2023 года сформировала главный редактор Popcorn Books Сатеник Анастасян.

По словам Вахляева, переоформить часть книг и продавать их «втемную» предложила топ-менеджер «Эксмо-АСТ» и руководитель «Индивидуум Принт» Александра Шипетина. Причастными к продаже книг он также назвал гендиректора «Эксмо-АСТ» Евгения Капьева, директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина и руководителя компании «РДЦ-Алматы» Ивана Башаратьяна.

Бывшего директора по продажам издательства Popcorn Books Павла Иванова — еще одного фигуранта этого дела — уже приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Он тоже заключил сделку со следствием и дал показания на других фигурантов. Среди прочего на суде Иванов заявил, что «всю жизнь боролся с [ЛГБТ], начиная с советских времен, когда в составе комсомольского отряда ловил извращенцев».

Дело, по которому приговорили Иванова и Вахляева, в СМИ стало известно как «дело книгоиздателей». Весной 2026 года в рамках этого дела были задержаны несколько руководителей «Эксмо», в том числе гендиректор издательства Евгений Капьев. После допросов их отпустили. Источники российских СМИ сообщали, что показания на топ-менеджеров «Эксмо» дали Протопопов, Вахляев и Иванов.

Показания Павла Иванова в суде

«Я с советских времен боролся с этим, когда в составе комсомольского отряда ловил извращенцев» Бывший сотрудник Popcorn Books получил условный срок по делу о продаже квир-литературы. Вот какие показания он дал на других фигурантов «дела книгоиздателей»

Показания Павла Иванова в суде

«Я с советских времен боролся с этим, когда в составе комсомольского отряда ловил извращенцев» Бывший сотрудник Popcorn Books получил условный срок по делу о продаже квир-литературы. Вот какие показания он дал на других фигурантов «дела книгоиздателей»