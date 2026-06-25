Бывшему сотруднику Popcorn Books дали условный срок по делу о продаже квир-литературы. Он заключил сделку со следствием и дал показания на других фигурантов

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора по продажам издательства Popcorn Books к четырем годам лишения свободы условно, сообщает «Медиазона».

Такой же срок для Иванова просила прокуратура. Кроме того, суд на четыре года запретил Иванову публикацию книг и администрирование сайтов, а также конфисковал почти 2,7 миллиона рублей как «преступный доход».

Дело в отношении Иванова рассмотрели за один день. Он признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания на других фигурантов — сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum и купившего их «Эксмо».

«Я считал своим гражданским долгом дать показания на людей, которые занимались и занимаются антигосударственной деятельностью», — заявил в суде Иванов. Он добавил, что уволился из «Эксмо» за полгода до задержания.

Кроме того, бывший сотрудник Popcorn Books утверждал, что он хотел уйти на , и что «всю жизнь боролся с этим, начиная с советских времен, когда в составе комсомольского отряда ловил извращенцев».

Павла Иванова, бывшего директора издательства Popcorn Books Дмитрия Протопопова, сотрудника издательства Individuum и Popcorn Books Артема Вахляева задержали в мае 2025-го.

Все трое стали фигурантами уголовного дела об «экстремизме» из-за квир-литературы. Им вменили распространение нескольких книг, которое выпустили издательства, в том числе роман «Лето в пионерском галстуке». Эти книги оказались под запретом в России после того, как власти объявили «экстремистским» несуществующее «Международное движение ЛГБТ».

Весной 2026-го были задержаны несколько руководителей «Эксмо», в том числе гендиректор издательства Евгений Капьев. После допросов их отпустили. Источники российских СМИ сообщали, что показания на топ-менеджеров «Эксмо» дали Протопопов, Вахляев и Иванов.

Как стало известно в суде, дело на сотрудников Popcorn Books о продаже квир-литературы завели после «контрольной закупки» запрещенных в России книг, к которой силовики привлекли подростков.