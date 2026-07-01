«Я с советских времен боролся с этим, когда в составе комсомольского отряда ловил извращенцев» Бывший сотрудник Popcorn Books получил условный срок по делу о продаже квир-литературы. Вот какие показания он дал на других фигурантов «дела книгоиздателей»

В мае 2025 года в Москве задержали троих сотрудников издательства Popcorn Books, выпускавшего книги для подростков («янг-эдалт»). Их обвинили в распространении ЛГБТ-литературы — в частности, из-за публикации романа «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой. Почти год задержанные находились под домашним арестом. Затем им смягчили меру пресечения и назначили запрет определенных действий. В июне 2026-го состоялся суд над одним из задержанных — бывшим директором по продажам издательства Павлом Ивановым. Он пошел на сделку со следствием и дал показания на других фигурантов «дела книгоиздателей». В прениях Иванов заявил, что «всю жизнь боролся с этим, начиная с советских времен, когда в составе комсомольского отряда ловил извращенцев». Суд уложился в один день и назначил ему условный срок. Журналисты «Медиазоны» побывали на процессе и рассказали, о чем там говорил Иванов.

Директора по продажам Павла Иванова вместе с двумя другими сотрудниками издательства Popcorn Books — исполнительным директором Дмитрием Протопоповым и отвечавшим за склад и распространение литературы Артемом Вахляевым — обвинили в вовлечении в деятельность «экстремистской организации» и участии в ее деятельности. Поводом для уголовного преследования стало распространение «ЛГБТ-литературы», к которой силовики отнесли такие книги: «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, «Окно во двор» Микиты Франко, «Свита короля» Норы Сакавич, «Назови меня своим именем» Андре Асимана и другие.

Иванова задержали в мае 2025 года, но уже летом он заключил досудебное соглашение со следствием. В июне 2026-го в суде зачитали его показания на сотрудников холдинга «Эксмо», в который издательство Popcorn Books.

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Иванов рассказал, что работал в Popcorn Books с 2016 года под началом главреда издательства Сатеник Анастасян. Ее он описал как «убежденную феминистку», которая была увлечена книгами «янг-эдалт» и искала «провокационные темы для издания». Среди книг, изданных под руководством Анастасян, Иванов назвал «Волчье время. Германия и немцы: 1945-1955» и «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в Советском Союзе» 2022 года.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды ЛГБТ». По словам Иванова, он еще до этого предупреждал, что если эта инициатива будет принята, то все книги Popcorn Books окажутся вне закона. Иванов утверждает, что после принятия закона сотрудники продолжили работать с книгами ЛГБТ-тематики, стремясь выполнить показатели, за которыми следили в «Эксмо».

Так, согласно показаниям Иванова, в конце 2022 года он разговаривал с гендиректором «Эксмо» Евгением Капьевым, который интересовался, когда Popcorn Books полностью продаст тираж книги «О чем молчит ласточка». «Я сказал, что книга запрещена к продаже. Капьев ответил, что нужно обратить внимание на Казахстан, где не запрещено ЛГБТ и где можно продавать любую продукцию», — рассказал Иванов.

С января 2023-го книги Popcorn Books начали продавать в Казахстане. По мнению Иванова, оттуда книги могли попадать на маркетплейсы и «обратно оказывались на территории РФ». Он считает, что у руководства «Эксмо» была схема для реализации книг с ЛГБТ-содержанием. «Коммерческая заинтересованность выступала на первом плане. У них была цель заработать как можно больше денег. Цели просвещения граждан у них не стояла уже давно», — говорил Иванов.

Из Popcorn Books он уволился в октябре 2024 года — поскольку считал, что деятельность издательства незаконна. Свое решение дать показания Иванов назвал «осознанным поступком» — он утверждает, что сделал это добровольно. «Я считал, что это мой гражданский долг — дать правдивые показания на людей, которые, собственно говоря, занимались и занимаются, наверное, сейчас антиправительственной деятельностью, нарушая Конституцию Российской Федерации. Я еще в 2023 году в Госдуме выступал с этим, просил ввести цензуру на книжную продукцию со стороны правительства, и сейчас считаю, что это необходимо», — заявил бывший директор по продажам в суде.

О следственных действиях Иванов отчитывался перед судьей так:

Я давал правдивые показания в отношении неустановленных лиц издательства «Эксмо». Во время очных ставок, когда мне были представлены неустановленные лица издательства «Эксмо», я полностью изобличил их в преступной деятельности, которую они проводили в издательстве, поскольку все это было на моих глазах. Я был свидетелем, и, собственно говоря, видел то, как они нас втягивали в эту деятельность. Вся информация, которой я владел, которую я помнил, которую я знал, я всю эту информацию предоставил следствию.

Во время прений Иванов заявил, что раскаивается и сожалеет, что не ушел из «Эксмо» раньше. «Я раскаиваюсь в том что совершил. Для меня это большой позор. Я всю жизнь боролся с этим, начиная с советских времен, когда в составе комсомольского отряда ловил извращенцев», — сказал он.

Он добавил, что всегда поддерживал Владимира Путина, ходил с крестным ходом, а также хотел бы уйти на фронт, если бы не инфаркт, но «никакая медкомиссия не пропустит, и кому там нужны 60-летние мужики». Иванов пообещал смыть «это черное пятно» из своей биографии.

В последнем слове Иванов сказал, что готов помочь следствию поймать остальных фигурантов дела: «Пока еще некоторые из них не осуждены, скрываются за рубежом».

25 июня Замоскворецкий районный суд Москвы назначил Иванову четыре года лишения свободы условно. Максимальное наказание по одной из статей, которые ему вменяли, составляет шесть лет, по другой — восемь. Уголовные дела других фигурантов дела, Дмитрия Протопопова и Артема Вахляева, в суде еще не рассматривались.

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