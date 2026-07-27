Блогера Илью Ремесло, арестованного по делу о распространении «фейков» и находящегося в СИЗО, отправили в институт психиатрии имени Сербского, сообщает ТАСС со ссылкой на «источник, близкий к медицинским кругам».

Адвокат Сергей Бадамшин, который защищает Илью Ремесло, в воскресенье, 26 июля, опубликовал пост со своей фотографией у дверей московского института психиатрии имени Сербского, куда ему, как он пишет, «пришлось подъехать».

«У лица, сделавшего передачу Илье Ремесло, забрали паспорт на 1,5 часа, пояснив, что „до конца рабочего дня отдадут“. В то же время у других передающих паспорт возвращали в течение нескольких минут. Вернулся паспорт только после предложения вызвать полицию в Сербского», — пишет Бадамшин.

Других подробностей того, почему, когда и на какой срок Ремесло был отправлен в институт имени Сербского, он не привел.

24 июля Бадамшин сообщал, что на 12 августа назначено рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда об аресте Ильи Ремесло.

Илья Ремесло известен своей многолетней борьбой с Алексеем Навальным, на которой он построил свою репутацию. Однако в марте 2026 года он выложил в своем телеграм-канале серию постов, в которых резко раскритиковал Владимира Путина и потребовал, чтобы тот ушел в отставку и был осужден как «военный преступник и вор». Спустя несколько дней Ремесло отправили в психиатрическую больницу. Он вышел оттуда через 30 дней.

В середине июля Илью Ремесло задержали по обвинению в распространении «фейков» про армию. По данным источников РБК, поводом для дела стали его посты. По словам адвоката, подразумевался «тот самый манифест, опубликованный ровно четыре месяца назад». 17 июля Басманный районный суд Москвы отправил Ремесло в СИЗО.

Что происходило с Ильей Ремесло в последние месяцы

Блогер Илья Ремесло когда-то писал доносы на Навального, а сейчас сам стал фигурантом политического дела о «фейках» об армии. Как так вышло? Цепочка событий

Что происходило с Ильей Ремесло в последние месяцы

Блогер Илья Ремесло когда-то писал доносы на Навального, а сейчас сам стал фигурантом политического дела о «фейках» об армии. Как так вышло? Цепочка событий