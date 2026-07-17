Провластного блогера Илью Ремесло отправили в СИЗО за посты с критикой Путина

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца провластного блогера и доносчика Илью Ремесло, которого обвиняют в «фейках» про российскую армию по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Адвокат ранее рассказал, что поводом для уголовного дела стал «тот самый манифест, опубликованный ровно четыре месяца назад».

Речь идет о серии постов Ремесло, опубликованных в марте 2026 года, в которых он выступил с критикой Владимира Путина. Он обвинил президента в том, что тот развязал войну и нанес ущерб экономике России, ввел цензуру в интернете и СМИ, а также захватил власть и подавляет оппозицию.

Через несколько дней после публикации стало известно, что Ремесло поместили в психиатрическую больницу. Он вышел из нее через месяц.

Илья Ремесло — прокремлевский блогер, построивший репутацию на борьбе с Алексеем Навальным. Он утверждал, что именно по его доносу на политика завели уголовное дело о мошенничестве с пожертвованиями. Сам блогер называл себя «юристом», «расследователем» и «законопослушным гражданином».

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