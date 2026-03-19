Блогер и доносчик Илья Ремесло, выступивший против Путина, оказался в психиатрической больнице «Лучше уж я посижу. Зато выйду, как говорится, победителем»

The Breakfast Show / Youtube

Провластного блогера и доносчика Илью Ремесло, который неожиданно выступил против Владимира Путина, госпитализировали в психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова — Степанова в Санкт-Петербурге. Об этом написала «Фонтанка» со ссылкой на справочную службу больницы. Там журналисту издания , что пациенту с таким же именем, как у Ильи Ремесло, можно передать посылку.

По информации Baza, Ремесло поместили в 16-е отделение больницы, которое специализируется на лечении мужчин с впервые возникшими симптомами психоза. При этом провоенный блогер из Петербурга Александр Картавых, который первым сообщил о госпитализации Ремесло со ссылкой на свой источник, утверждает, что блогер попал в психиатрический стационар уже не в первый раз — его якобы госпитализировали год назад, но тогда не в государственную, а в частную клинику. О том, что это не первая госпитализация блогера, также заявили два источника «Медузы».

Новость о том, что Ремесло попал в психиатрический стационар, сначала вызвала в телеграм-каналах предположения о карательной психиатрии (тем более, что в советское время в больницу имени Скворцова — Степанова отправляли диссидентов). Однако позднее блогеры и журналисты обратили внимание на то, что члены семьи Ремесло работают в сфере психотерапии и психиатрии. Некоторых, в том числе Z-блогеров, это подтолкнуло к выводу о том, что Ремесло отправился в психиатрическую больницу в попытке спастись от уголовного преследования, которое ему угрожает после его постов против Путина.

Как Ремесло раскритиковал Путина. Подробно

42-летний Илья Ремесло — прокремлевский блогер, построивший свою репутацию на борьбе с Алексеем Навальным. Он много лет обвинял оппозиционера в краже пожертвований, а в 2020 году сообщил, что именно по его заявлению СК завел на Навального уголовное дело о мошенничестве с пожертвованиями. Суд по этому делу проходил в начале 2022 года, Ремесло выступал на нем как свидетель обвинения.

Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади говорил, что Ремесло был «частью путинской вертикали» как минимум с 2015 года. Команда Навального выяснила, что блогер получал деньги от юрлиц, связанных с бывшим руководителем управления внутренней политики Кремля Константином Костиным. Самого Костина в ФБК называли одним из кремлевских подрядчиков по борьбе с Навальным.

Ремесло подавал себя как последовательный сторонник Путина и вторжения в Украину. Но 17 марта он внезапно опубликовал в своем телеграм-канале пост с критикой российского президента. Ремесло обвинил Путина в развязывании войны и нанесении ущерба экономике РФ, цензуре в интернете и СМИ, захвате власти и подавлении оппозиции, а также «безумной тяге к роскоши». Пост заканчивался такими словами: «Владимир Путин должен уйти в отставку и отдан под суд как военный преступник и вор».

Такая радикальная смена публичной позиции вызвала недоумение и среди других провластных блогеров, и среди оппозиции. Одни попытались объяснить поведение Ремесло провокацией, политической игрой, обидой на власть или нервным срывом. Другие предположили, что он мог узнать, что против него готовят уголовное дело, и попытаться срочно создать себе образ противника режима.

Сначала появилась версия и о том, что Ремесло попросту взломали. Но блогер ее опроверг, выкладывая в телеграм кружки о том, что пост про Путина он написал сам и от своих слов не отказывается. Ремесло добавил, что он находится в России, не боится уголовного преследования и готов публиковать «инсайды» о власти. Позднее он выложил в телеграме реквизиты своих счетов, призвав делать ему пожертвования, поскольку «Путин пока меня не возьмет на работу».

18 марта Ремесло дал большое интервью ютьюб-проекту The Breakfast Show журналиста Александра Плющева. Его полная версия была опубликована уже после того, как появились сообщения о госпитализации блогера.

На запись этого интервью Ремесло пришел в рубашке, цветом и кроем напоминающей военную форму. Он не производил впечатление человека с ментальными проблемами. Отвечая на вопросы Плющева, блогер заявил, что действует без какого-либо внешнего воздействия, без договоренностей с кем-либо. По его словам, у него также нет проблем с законом.

Свою внезапную критику в адрес Путина Ремесло объяснил так:

Я об этом начал думать еще два-три года назад. Когда случилась позорная история с бунтом Пригожина, и когда Путин повел себя весьма трусливо, на мой взгляд. Мне это очень не понравилось, и у меня возникла мысль, что я такого человека больше не могу уважать. Но потом ситуация на фронте стала получше, и, самое главное, появился Трамп и стал предлагать Путину мирные соглашения. Меня это вдохновило, я несколько месяцев думал, что вот-вот уже будет мир. Но ничего не случилось. У меня закрались сомнения в том, что Путин вообще хочет когда-либо прекращать войну. Я пообщался с «ахматовцами», съездил на фронт и пришел к выводу, что у нас все плохо и лучше не будет. И что пора уже сливать воду, с Путиным мы никуда уже дальше не придем, он будет и дальше делать то, что хочет.

На вопрос об отношении к войне Ремесло ответил, что ему не нравится превращение «специальной военной операции» в затяжной конфликт, и он бы предпочел, чтобы Россия и Украина заключили мирное соглашение.

Если бы сейчас наша армия продвигалась [в Украине], меня бы сейчас это уже не радовало, потому что я понимал бы, что это лишь укрепит власть Путина, и все рано он потом рано или поздно навернется и потянет страну за собой. А вот в 2022-2023 году меня бы это, конечно, радовало. <…> В идеале [воздействие на Украину должно было идти через] мягкую силу. Тогда бы мы сработали более эффективно, с меньшими затратами ресурсов.

Ремесло добавил, что после критики в адрес Путина он не получал угроз от власти. Ему позвонил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и попросил удалить пост, но он отказался, сообщил сам блогер. По его словам, в разговоре с Алаудиновым он цитировал лидера ДДТ Юрия Шевчука, в 2022 году заявившего, что «родина — это не жопа президента, которую надо целовать».

The Breakfast Show

Ремесло также рассказал о сотрудничестве с администрацией президента, в рамках которого он, по его выражению, «работал по Навальному». По словам Ремесло, в 2011-2012 годах он был сторонником Навального, но после взлома почты политика перестал ему доверять. В 2013 году, во время дела «Кировлеса», Ремесло познакомился с , который вел блог Politrash и предложил Ремесло тоже стать блогером. Тот согласился — и с 2015 или 2016 года стал получать деньги от Кремля за свою деятельность.

«Поначалу было много [денег]. Ну как много, у меня квартира в ипотеке. <…> Я был специалистом, работавшим исключительно по Навальному. Я говорил, что беру какой-то проект и довожу его до какого-то результата», — сказал Ремесло.

«Это была для меня личная тема. Меня раздражало, что Навальный такой несажаемый, и мне хотелось, чтобы его прищучили», — добавил блогер. Он считает, что власти долго смотрели на деятельность Навального сквозь пальцы, так как у оппозиционера была «крыша» в лице Вячеслава Володина (первый замглавы АП в 2011-2016 годах).

Хотя Ремесло пытался представить свои доносы на Навального как личное противостояние, он продолжил работать на АП и после того, как оппозиционера посадили, а потом убили в тюрьме. Это сотрудничество завершилось несколько месяцев назад, сказал Ремесло. Он не назвал причину его окончания, отметив лишь, что его «вывели» из состава провластных блогеров.

Судя по словам Ремесло, он давно хотел выступить против Путина, и решил сделать это сейчас, поскольку верит, что путинский режим скоро рухнет. На чем строится эта уверенность, Ремесло в разговоре с Плющевым толком не объяснил. Он лишь пошутил о том, что у Путина «гороскоп плохой». И добавил, что выстроенная им вертикаль власти все быстрее накапливает ошибки.

Для себя я вариант [отъезда за границу] рассматривать не хочу, потому что я верю, что этому режиму осталось совсем недолго. Лучше уж я оставшееся время посижу. Зато выйду, как говорится, победителем.

