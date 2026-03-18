Блогер и доносчик Илья Ремесло (он стоял за уголовным делом Навального) выступил против Путина и потребовал судить его как военного преступника Все теряются в догадках, что происходит

Провластный блогер Илья Ремесло, который посвятил несколько лет персональной борьбе с Алексеем Навальным и стоял за уголовным делом о «мошенничестве» с донатами ФБК, вечером 17 марта опубликовал в своем телеграм-канале большой пост с резкой критикой Владимира Путина.

В посте Ремесло перечисляет причины, по которым он перестал поддерживать Путина. Блогер называет войну с Украиной «абсолютно тупиковой» и подчеркивает, что она наносит большой ущерб экономике России. У него также возникли вопросы о свободе интернета и СМИ в России. «По иронии судьбы, в 2017 году именно я задавал Путину вопрос на медиафоруме ОНФ о пути развития интернета в России. Путин тогда мне ответил, что мы не пойдем по китайскому пути — и соврал», — пишет Ремесло.

Еще одна претензия блогера касается срока пребывания Путина у власти. «Судя по всему, [Путин] планирует сидеть на троне минимум лет до 150. Как известно, абсолютная власть развращает абсолютно — а если она еще и бесконечная?» — задается вопросом Ремесло. Далее он пишет, что Путин «не уважает своих избирателей и не хочет их слышать». Прямые линии с президентом Ремесло называет «сплошным цирком».

Заканчивается пост такими словами: «Владимир Путин не является легитимным президентом. Владимир Путин должен уйти в отставку и отдан под суд как военный преступник и вор».

Вслед за этим Ремесло записал кружочек, в котором говорит, что основной реакцией на его пост стал вопрос, не взломали ли его. Он заявил, что его не взломали, и предложил «подумать об этом до утра». Затем последовал пост, в котором Ремесло добавил еще одну причину не поддерживать Путина. Он сформулировал ее так: «Безумная, на грани болезни тяга к роскоши».

В посте Ремесло пишет, что у Путина было все, чтобы максимально улучшить жизнь людей в России, но он «пошел кривой дорогой обогащения себя и своих друзей из кооператива „Озеро“».

В ФБК сначала предположили, что такая активность Ильи Ремесло может быть «прогревом к выборам». «С утра объявит, что идет в Госдуму от партии „Новые люди“. Или от Партии прямой демократии», — написал руководитель политических проектов ФБК Леонид Волков, отметив, что Ремесло «никогда ничего не делает бесплатно» и «без санкции».

Однако утром Ремесло продолжил публиковать посты и кружочки с критикой Путина. Например, он задался вопросом о захваченных Россией территориях Украины: «А в чем профит для обычного гражданина России? Все разрушено в хлам. Мы получили территории, обремененные миллиардными „долгами“ на восстановление. В чем их ценность, задумайтесь?» В одном из кружочков он говорит, что Путин «становится все более слабым из года в год», потому что боится конкуренции, и из-за этого «он потеряет власть» уже в 2026 году. Ремесло также заявил, что остается в России.

«Окей, сегодня утром стало интереснее. Ремесло утверждает, что он в России. Варианта „протрезвел, извинился и снес“ не случилось», — написал Леонид Волков. Он предположил, что Ремесло «сошел с ума и его посадят». «Ну и славно. Может, он врет, что в России — сбежал от уголовки и срочно готовит запасной аэродром. Не дадим приземлиться», — добавил Волков.

Телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев отреагировал на посты Ильи Ремесло рассуждениями о том, что у некоторых «не выдерживают нервы», их «срывает» и они «начинают нести чужие нарративы». «При том многие из тех, которых иначе, как попутчиками власти, не назовешь. <…> А потом вдруг, когда им показалось, что не получилось, они переходят в другой лагерь. Такое было всегда — вот эти сбегающие попутчики, решившие, что теперь можно сделать ставку на других», — сказал Соловьев.

Сам Ремесло в разговоре с изданием «Агентство» утром 18 марта заявил, что «готов к любому развитию» событий и уезжать из России не планирует, если не будет угрозы для его семьи. «Будут судить, ну пускай пробуют судить. У меня есть тоже много чего интересного рассказать на суде», — заявил он.

Ремесло уверен, что его посты покажут Путину. «И в принципе, если он умный человек, я уверен, что ему покажут мое заявление, потому что меня прекрасно знают в администрации и в силовых органах, [и] он отнесется к этому с пониманием. А если он не очень умный человек, я считаю, что если так все пойдет, власть в этом году в России может смениться», — добавил он.

Кто такой Илья Ремесло

Он называет себя «юристом», «расследователем» и «законопослушным гражданином». Свой публичный образ в последние годы 42-летний Ремесло построил на борьбе с Навальным (и его главными соратниками), а заниматься этим он начал еще задолго до войны. Критиковать Навального Ремесло начал еще во время дела «Кировлеса», а затем он неоднократно писал в разные ведомства доносы (например, способствуя блокировке сайта «Умное голосование», запущенного командой Навального).

22 февраля 2022 года — фактически за полтора дня до начала вторжения России в Украину — Ремесло в качестве свидетеля обвинения выступил на суде Навального, проходившем в колонии в Покрове Владимирской области. Политика обвиняли по делу о мошенничестве из-за пожертвований на его президентскую кампанию 2017 года. По версии следствия, Навальный совместно с «иными лицами» потратил более 356 миллионов рублей из 588 миллионов пожертвований на личные цели — покупку имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе на отдых за границей.

Это дело, как писал сам Ремесло, было возбуждено именно по его заявлению. В комментарии «Медузе» тогда же Ремесло пояснил, что за полгода до этого написал в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу заявление о хищении пожертвований из фондов Навального. Одним из потерпевших в материалах дела проходил пенсионер Михаил Костенко, который вначале сделал пожертвование, а затем подал иск к Навальному. На суде над Навальным Костенко допросили по видеосвязи, и он сказал, что претензий к Навальному не имеет, а заявление писал не он, а юрист — Илья Ремесло.

Команда Навального, подробно освещавшая процесс над Алексеем, изучила банковские проводки Ильи Ремесло и выяснила, что он получает около 10 миллионов рублей в год от трех юрлиц, связанных с Константином Костиным — директором Фонда развития гражданского общества и бывшим главой управления внутренней политики администрации президента (АП). В ФБК Костина называют одним из подрядчиков Кремля по борьбе с Навальным, в рамках которой на деньги из «черной кассы» АП годами создавались телеграм-каналы про оппозицию, фейки, кампании по дискредитации и многое другое.

Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади называет Ремесло «частью путинской вертикали» минимум с 2015 года, «когда он „оказался“ на обыске ФБК, медийно, фейковыми исками и доносами сопровождал дело ФБК», а также выступал фейковым «свидетелем» против Алексея Навального и его соратников. «Интересно, что и такие шестеренки ломаются у Путина», — написал Гимади.

У Ремесло есть аккаунт и в соцсети X. Последний его пост там датирован 24-м декабря 2025 года (в нем он призывает подписываться на свой телеграм-канал), а сверху закреплен твит с фрагментом видеоинтервью актера Сергея Бодрова-младшего с такими словами: «Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они не правы». Этот фрагмент Ремесло сопроводил своей подписью: «Артистам с пониженной социальной ответственностью и прочим совестливым гомосексуалистам — на заметку».

