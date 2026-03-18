Провластный блогер Илья Ремесло опубликовал в телеграм-канале большой пост с резкой критикой Владимира Путина. Он назвал пять причин, по которым перестал поддерживать президента РФ — это то, как идет война с Украиной, как в России разрушается экономика, как в стране уничтожают свободу интернета и СМИ, как Путин слишком долго находится у власти, как он не проявляет уважения к избирателям. Сначала многие думали, что аккаунт блогера могли взломать, но на следующий день он подтвердил, что написал пост сам. Вот как этот пост обсуждают в соцсетях.

Внимание. В этом тексте есть оскорбительные высказывания. «Медуза» приводит их целиком, но не разделяет мнения их авторов.

командир «Ахмата»

[Ремесло сказал мне по телефону, что] канал не взломан, это написал я, я остаюсь при своем мнении. Я знал, что кто-то будет раскачивать страну. Я знал, что приготовления идут к раскачке страны в нынешнее время. Конечно, я не знал, что это может сделать Илья Ремесло. Человек, который мне казался абсолютно здравомыслящим.

Конечно, я очень сильно шокирован. Я три раза вживую общался с Ильей Ремесло, он был абсолютно адекватным пророссийским, пропрезидентским человеком, который имеет большие связи в наших спецслужбах и в администрации президента. Он был главным инициатором посадки Навального. Тема такая, что человек вроде бы, по моему пониманию, был абсолютно за Россию. Конечно, то, что он сейчас делает, — это просто страшная вещь. Если он не находится там где-то в заложниках или еще что-то. Что надо проверить, я так думаю.

«Два майора»

провоенный телеграм-канал, 1,19М подписчиков

У нас в стране не так давно победила контрреволюция, демократия и гласность. У нас нет ни цензуры, ни военного положения, ни единого «телемарафона», как у хохлов. И гражданским людям дозволено говорить все, что им не запрещает говорить закон. Здоровое гражданское общество.

А вот если бы у нас было официально военное положение, цензура, мобилизация всей страны ради Победы, то да. А так — это та часть публичного проявления России невоюющей. Политические дискуссии и все дела. Нам бы такое в голову не пришло.

Владимир Соловьев

пропагандист

В процессе [длительной войны] у некоторых совершенно не выдерживают нервы, их срывает, и они начинают нести чужие нарративы. При этом многих иначе как попутчиками власти не назовешь. То есть в какой-то момент времени они примыкали к власти, принимали участие в чем-то, а потом вдруг, когда им показалось, что не получилось, что власть их недостаточно оценила, они переходят в другой лагерь.

Такое было всегда. Вот эти сбегающие попутчики, решившие, что теперь можно сделать ставку на других. И сейчас там обсуждают одного юриста, которому сорвало крышу. Но учитывая, каких клиентов он взялся защищать, я был уверен, что рано или поздно он сломается. Видимо, они его покусали.

Он теперь транслирует их нарративы у себя. Еще чтобы не было сомнений, что его взломали, и кружочек записывает. Хотя в условиях искусственного интеллекта и кружочек можно. Ну он здесь показатель того… Весна еще же, обостряются душевные заболевания. И на этом фоне настолько легче вербовать психически неустойчивых наших граждан.

Анастасия Кашеварова

пропагандистка

Происходит все то, о чем я писала. Начинается внутренняя борьба за власть. И в этой борьбе активны агенты западного влияния. Народ натравливают на президента. Для чего это нужно? Чтобы разделить Россию, ввергнуть ее в хаос, чтобы сосед не доверял соседу, чтобы брат шел против брата. Дезорганизация внутренней жизни, массовый протест и легко сменить Западу власть в нашей стране.

Обращаюсь к каждому жителю России — будьте стойкими! Это наша страна. Не давайте завладеть ненависти и нарративам Запада вашим Русским Духом!Революция, мятежи, перевороты — гибель для России. Мы должны стиснуть зубы и ряды.

Российский народ определяет легитимность власти, а не западные ставленники и их мелкие шавки. Как бы ни было тяжело, как бы ваши сердца ни терзала несправедливость — мы добиваемся правды и справедливости законным путем, правовым.

Президент России — это наш Президент. Избранный народом. Посягательство на институт президентства — это посягательство на суверенитет России. На волеизъявление народа. Россию хотят раздербанить. Разделить на куски. Стравить по религиозному, национальному признаку.

Какими бы ни были провокации, как бы ни грызлись между собой, у нас одна сторона — Россия. Стоять, ребята, намертво за Родину и Президента. Русский народ решает, а не башни, клики, агенты, Запад. Сохраняйте в себе Русский Дух, данный нам от предков. Любите Россию со всей силы, мы ей сейчас очень нужны.

«Империя очень зла»

провоенный телеграм-канал, 77К подписчиков

С этими Ремеслами и Свинцовыми можно забыть про ответ за Брянск.

«Zаписки Vетерана»

провоенный телеграм-канал, 299К подписчиков

Если звезды отжигают, значит, это кому-нибудь нужно, а зная бэкграунд Ремесла, скорее всего, это кому-нибудь нужно. Вот так и думаю. Хотя не исключаю, что он действительно так думает.

Ну, думает и думает. Мало ли сейчас кто что думает. У нас вон городские сумасшедшие и не такое в интернетах пишут. Свобода слова, че уж там. Главное ведь что? Всегда следить за тем, что говоришь, и быть готовым потом ответить за свои слова. А так говори сколько хочешь.

А вообще, большими выборами запахло. Чую, еще много чего интересного будет. Именно поэтому сейчас вся эта свистопляска с интернетом.

Сергей Колясников (Zergulio)

провоенный блогер, 482К подписчиков

Понятия не имею, что это. Может, мы видим хитрую многоходовку по зарождению новой политической партии — любят у нас «канализировать протест», тем более выборный год. Может эксперимент по оценке протестного потенциала или обоснование запрета Telegram. Может личная обида, мало ли, место в Госдуме не дали (см. выборы). А может просто нервный срыв, такое тоже бывает. Короче, я без понятия.

«Белорусский силовик»

провоенный телеграм-канал, 440К подписчиков

Я вот что хочу сказать: как непосредственный участник предотвращения неудавшегося государственного переворота 2020 года в Беларуси, уверяю — не стоит поддаваться на сиюминутные недовольства. Да, можно и нужно критиковать власть, особенно в части принятия решений, не находящих отклика в душах граждан. Это абсолютно нормально. Но поверьте, все эти проблемы меркнут в сравнении с теми последствиями, которые могут наступить, если начать государственный переворот в воюющей стране.

Года эдак три назад я писал, что единственный способ победить Россию в войне — это распри внутри страны, разделение общества. История тому свидетель.

Помните, что любые действия или бездействие напрямую влияют на жизни парней, которые сейчас на войне. Там, где кровь, грязь, пот, кишки и гибель друзей. Многие из них пошли на войну не ради денег, отдав свои жизни.

ПриZрак Новороссии

провоенный телеграм-канал, 158К подписчиков

Безумие последних нескольких месяцев с запретобесием сильно бьет по адекватности и психическому здоровью разных граждан.

Хотел бы сказать, что чем ближе к фронту, тем безумия меньше, но увы. Сейчас уже не скажу.

Берегите себя. Делайте зарядку, принимайте холодный душ.

Юлия Витязева

провоенный публицист

Я знаю, что случилось с Ильей «я посадил Навального» Ремесло. И это настолько прозаично и пошло, что остается только брезгливо наблюдать за тем, как он, обидевшись, поливает сейчас помоями всех, с кем работал.

Он был уверен, что его манифест поддержат определенные группы, с которыми он начал активно дружить последние полгода. Но они, кроме нескольких совсем уж откровенных маргиналов типа «одесского землячества» в лице дурака со справкой, поспешили от него откреститься. Потому что никому не улыбается поднять с земли статью за экстремизм и весь остальной набор, что наговорил Ремесло. Так что Илюша, по сути, сейчас остался один. И плана Б у него нет. Сильно сомневаюсь, что его ждут где-то в британском посольстве. Слишком мелок.

Так вот. Выдыхайте. Нет никакого прогрева, запаха революции и прочей ерунды, о которой все кинулись писать. Есть один очень глупый и очень обиженный на власть человечек. О котором все завтра забудут. Вспоминая лишь тогда, когда понадобится пример хрестоматийного тщеславия и недалекости.

социолог, публицист

«Бунт Ремесло» — не какой-то странный нонсенс, а один из симптомов раскола в российской правящей верхушке, свидетельство созревшей там фронды и саботажа. Он встраивается в ряд подобных недавних событий.

Десять дней назад здесь, в посте «Путина готовятся слить?», я писал о нескольких других признаках этого раскола. В частности, в ночь с 7 на 8 число в кремлевском телеграм-канале был опубликован (а вскоре удален) черновой вариант поздравления Путина: он кашлял, запинался, извинялся, выглядел слабым, больным старикашкой. Таких случайностей не бывает — это был сознательный слив. Те, кто это сделал, были уверены в своей безнаказанности: кто-то очень могущественный организовал и дал исполнителям гарантии безопасности.

Второй пример — публикация данных ВЦИОМ о рекордно низком рейтинге Путина при спонтанном опросе (доверяют две трети). Без санкции администрации президента или иных высших инстанций они бы на это не пошли. Более того, после 2019 года, когда за публикацию подобных данных руководство вызвали «на ковер» в АП, они действовали крайне осторожно. И вот теперь — снова такой слив.

На этом фоне «бунт Ремесло» тем более не выглядит случайностью. Это свидетельство того, что кто-то влиятельный системно работает против Путина. В верхушке сформировалась фронда, и начался уже не скрытый, а демонстративный саботаж.

Блокировка Telegram, мобильного интернета в Москве, заявления Сергея Собянина о якобы массовых атаках беспилотников без видеоподтверждений, а также заявления Сергея Шойгу о том, что теперь ни один регион России не находится в безопасности, — тоже часть усиливающейся паники и раскола среди верхушки.

бывший исполнительный директор «Открытой России»

Наблюдать за откровениями Ремесло интересно, хоть и есть некоторое ощущение плохого реалити-шоу с трагическим концом.

В «игру башен» и прочую чушь не верю — это хлеб разве что деревенских политтехнологов. Думаю, перед нами момент эмоционального срыва, за которым неминуемо последует выломанная дверь и срок с оттяжечкой как месть от тех, кого он упомянул.

Наблюдать за этим со злорадством убого. Если на кол потащат Кадырова, Герасимова, Сечина, порадуюсь, а тут действует простое правило: скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе, кто ты.

Интересно другое. Соловьев в своем ответе Ремесло в одном прав: таких публичных смен взглядов будет еще немало. И не за деньги, а потому что работать клоуном у апэшников тяжко, сколько бы ни платили. Кто-то будет пытаться тихо соскакивать, а кто-то попытается оправдаться, как Ремесло.

бывший директор ФБК

Зашевелился известный в узких кругах кремлевский и z-пропагандист Илья Ремесло и начал Путина ругать. Пока, впрочем, ничего особенно полезного он не сказал <…> По-настоящему Ремесло заговорит тогда, когда начнет называть фамилии, даты, цепочку команд, деньги, переписки, документы и других участников. Вот это будет разговор.

О его мотивах можно спорить, но большого значения это не имеет. Ремесло не та фигура, которая на что-то влияет. Он просто мелкий подлец и провокатор. Совершал преступления. Заведомо ложный донос и заведомо ложные показания против Навального (306 и 307 УК РФ).

Это пока никакой не раскол, мелкая грызня. Хотя, конечно, некоторые с умным видом начали раздувать капюшон собственной значимости, говоря, что «вот вот процесс пошел».

Когда Ремесло закатают свои же, то можно будет просто порадоваться. Даже сосисок в СИЗО я ему не закажу. Атаки на Навального не прощу. Но признание вины (это не раскаяние, в его раскаяние я не верю) смягчает наказание. Особенно сейчас, когда политический режим еще крепкий. Поэтому с ним было бы интересно поговорить. Просто чтобы были хорошие свидетельские показания. На будущее.

главный редактор сайта «Эха»

Ну как же, прекрасно помню товарища Ремесло. Очень бдительный был товарищ. А вообще этот спикер, источая сегодня многочисленную крамолу, отлил в граните и такое: «Мои предыдущие убеждения были в предыдущей стране. Страна изменилась очень сильно, изменились и мои убеждения».

Перепишите слова, как говорится. Многим пригодится.

Константин Придыбайло

журналист RT

Посты Ильи Ремесло напомнили голосовые Пригожина в день мятежа. И того и другого уважал. И от обоих обидно и неприятно видеть такое.

Тогда я сказал, что «Президент России и Герой России разберутся, не надо лезть». А здесь, если не лезть, то будет плохо.

писатель, журналист

Вообще будет очень смешно, если окажется, что о смерти Путина или дворцовом перевороте мир узнал благодаря посту Ильи Ремесло. Слишком много слоев пост-пост-мета-мета-иронии.

