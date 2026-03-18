Депутата Андрея Свинцова исключили из ЛДПР. Он много говорил о блокировке телеграма

Депутата Госдумы, заместителя главы комитета по информационной политике Андрея Свинцова исключили из партии ЛДПР. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на замруководителя Центрального аппарата партии Элеонору Кавшар.

Решение принято единогласно на заседании президиума Высшего совета партии.

Свинцова исключили из партии «в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений».

В последнее время Андрей Свинцов активно комментировал блокировку мессенджера Telegram в России. В частности, он утверждал, что после полной блокировки мессенджера в России Telegram не будет работать через VPN. По информации «Ведомостей», лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже неоднократно делал «последнее предупреждение» Свинцову и «призывал ничего не комментировать».

Андрей Свинцов стал депутатом Госдумы в июне 2022 года. Ему достался мандат Владимира Жириновского, умершего в апреле 2022-го.