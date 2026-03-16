«Меня слишком много». Депутат Свинцов активно комментировал блокировку телеграма. Теперь ему грозит исключение из фракции

Депутату Госдумы, заместителю главы комитета по информационной политике Андрею Свинцову грозит исключение из фракции ЛДПР из-за его комментариев о скорой блокировке мессенджера Telegram.

Как утверждают источники «Ведомостей», лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже неоднократно делал «последнее предупреждение» Свинцову и «призывал ничего не комментировать». По словам собеседников газеты, Свинцова могут лишить места в партии уже на заседании фракции 16 марта.

Сам депутат в беседе с изданием «Подъем» ответил на это так: «Я взял паузу на комментарии. Меня слишком много. Прошу прощения».

Свинцов заявил ТАСС, что никаких кадровых решений на заседании ЛДПР в Госдуме не принимали.

За последнее время Андрей Свинцов стал фактически «говорящей головой» в СМИ по теме блокировки Telegram. В частности, он утверждал, что после полной блокировки мессенджера в России Telegram не будет работать через VPN.

