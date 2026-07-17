Блогер Илья Ремесло когда-то писал доносы на Навального, а сейчас сам стал фигурантом политического дела о «фейках» об армии. Как так вышло? Цепочка событий

17 марта

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Провластный блогер и доносчик Илья Ремесло публикует в своем телеграм-канале большой пост с резкой критикой президента РФ Владимира Путина.

Ремесло называет войну с Украиной «абсолютно тупиковой» и подчеркивает, что она наносит большой ущерб экономике России. Блогер критикует и лично Путина за длительное пребывание у власти и коррупцию, обвиняя его в том, что он «не хочет слышать своих избирателей». «Владимир Путин должен уйти в отставку и отдан под суд как военный преступник и вор», — завершает свой пост Ремесло.

До сих пор Ремесло был известен своей подчеркнуто провластной позицией, а также персональной борьбой против Алексея Навального, которую он вел на протяжении многих лет. Как утверждал сам Ремесло, именно он добился, чтобы против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве с донатами ФБК.

Подробнее о том, насколько это было неожиданно Блогер и доносчик Илья Ремесло (он стоял за уголовным делом Навального) выступил против Путина и потребовал судить его как военного преступника Все теряются в догадках, что происходит

18 марта

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Ремесло — на фоне слухов о взломе аккаунта — подтверждает: он сам написал пост с критикой Путина. Он также дает серию комментариев независимым СМИ, подчеркивая, что уезжать из России не планирует. «Будут судить, ну пускай пробуют судить. У меня есть тоже много чего интересного рассказать на суде», — говорит он.

Неожиданную критику в адрес Путина Ремесло объясняет тем, что президент РФ не планирует «когда-либо прекращать» войну, что, на взгляд блогера, противоречит интересам России.

19 марта

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Ремесло госпитализируют в психиатрическую клинику. Причины этого неясны. Комментаторы предполагают, что Ремесло сделал это намеренно, пытаясь спастись от уголовного преследования с помощью родственников, которые работают в сфере психиатрии.

17 апреля

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Ремесло выходит из психиатрической больницы. «Жесткая критика высших должностных лиц государства имеет свою цену — помните об этом», — заявляет он.

27 апреля

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Выходит интервью Ильи Ремесло журналистке Ксении Собчак. Он утверждает, что в больницу его госпитализировали против воли и что это было «наказанием» за посты о Путине.

Ремесло также подчеркивает: он не собирается отказываться от критики Путина, не имеет покровителей во власти и не планирует уезжать за границу. Он выражает уверенность, что уже совсем скоро Путин лишится власти: «Это будет что-то вроде дворцового переворота. <…> Проснемся в другой стране».

май и июнь

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Ремесло продолжает вести свой телеграм-канал, где у него более 120 тысяч подписчиков. В постах он продолжает критиковать лично Путина, а также действия российских военных.

17 июля

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Ремесло задерживают по делу о «фейках» о российской армии. По данным источников РБК, дело возбудили из-за постов в телеграм-канале. Близкие к силовикам телеграм-каналы распространяют видео задержания: на нем блогер лежит в своей спальне лицом в пол с руками за спиной в одних трусах.

Z-блогеры против Путина Meduza