Илья Ремесло раньше: боролся с Навальным. Илья Ремесло сейчас: мне жаль Навального, теперь я сам буду строить прекрасную Россию будущего Главное из интервью провластного блогера, который попал в психиатрическую больницу после критики Путина

Журналистка Ксения Собчак взяла двухчасовое интервью у провластного блогера и доносчика Ильи Ремесло. Он известен как человек, который много лет боролся с Алексеем Навальным и стоял за одним из уголовных дел против оппозиционера. В середине марта Ремесло неожиданно опубликовал в своем телеграм-канале пост с критикой Владимира Путина, а через два дня после этого оказался в психиатрической больнице, где провел месяц. Выйдя из стационара, Ремесло рассказал Собчак о своей госпитализации, смене политической позиции, заработках во времена работы на Кремль, борьбе с Навальным и отношении к его гибели. «Медуза» пересказывает главное из этого интервью.

Как Ремесло попал в психиатрическую клинику

Вечером 18 марта блогер дал интервью журналисту Александру Плющеву, в котором подтвердил, что осознанно написал пост с критикой Путина и не собирается отказываться от своих слов. Еще через несколько часов к Ремесло, по его собственным словам, приехала скорая помощь и полиция. «Они сказали: ваши тексты про Путина баламутят общество», — заявил Ремесло.

Блогер отверг слух о том, что это спрятали его в психиатрическую больницу в попытке спасти от возможного уголовного дела. При этом он отказался отвечать, кто именно вызвал скорую. Хотя дал понять, что кто-то из его семьи все-таки мог иметь к этому отношение:

«Имело место опасение одного из моих родственников, что мне грозит очень серьезная уголовная ответственность. Были попытки поинтересоваться [у другого врача], что делать, может быть, выставить это так, что я „перегрелся“. По этой причине отчасти скорая могла появиться. <…> Но, по моим сведениям, ни я и никто из моих близких родственников ее не вызывал».

По словам Ремесло, его госпитализировали , несколько раз обследовали и заставляли принимать , но не назвали диагноз. В целом пребывание в больнице он назвал непростым опытом и подал его как наказание за свои слова о Путине.

Сколько Ремесло получал, работая на АП

В интервью Плющеву перед госпитализацией Ремесло рассказал, что с середины 2010-х и до конца 2025 года сотрудничал с администрацией президента (АП) России. В разговоре с Собчак он заявил, что зарабатывал на этом в среднем 700 тысяч рублей в месяц. Свою деятельность блогер называл «проектами» по борьбе с оппозицией. Около 70% «проектов» были связаны с Навальным, остальные 30% — с другими оппозиционерами.

Отвечая на вопрос о том, почему он перестал работать на АП, Ремесло заявил, что ему «расхотелось». Он настаивал, что его не выгоняли. Наоборот, утверждал блогер, у него планировался новый «проект» — он должен был собрать информацию на некоего депутата-коммуниста, чтобы того объявили «иноагентом». Заплатить за этот «проект» должны были 10 миллионов рублей, но Ремесло, по его словам, от него отказался.

Блогер также рассказал Собчак алгоритм, по которому российские власти объявляют людей «иноагентами»:

«Есть разные пути входа. Когда совсем мало материала, как правило, обращаются в думскую комиссию по противодействию иностранному влиянию. У них есть свои способы собрать материал, он готовят заключение о том, что в деятельности такого-то лица имеются признаки „иноагентства“, потом идут в Генпрокуратуру… Минюст вступает уже в последний момент. Когда согласны в других ведомствах, Минюст уже вряд ли откажет».

По словам Ремесло, решения о признании «иноагентом» принимает АП вместе с силовым блоком — и это «в чистом виде усмотрение руководства».

Чувствует ли Ремесло вину перед Навальным

Блогер заявил Собчак, что за большинство своих «проектов» ему не стыдно, так как он боролся с оппозицией в легальном поле. Среди историй, за которые он все же испытывает стыд, Ремесло назвал уголовное дело о мошенничестве с пожертвованиями ФБК. Одним из потерпевших по нему проходил пенсионер Михаил Костенко, который вначале сделал пожертвование, а затем подал иск к Навальному. В суде над Навальным Костенко заявил, что претензий к политику не имеет, а за иском стоит Ремесло.

В интервью Собчак Ремесло подтвердил, что просил Костенко отправить пожертвование ФБК и заплатил ему за это 50 тысяч рублей. За счет этого пожертвования Ремесло хотел получить доступ к отчетности ФБК и найти в ней нарушения. Но ни он сам, ни Костенко не рассчитывали, что пенсионер станет потерпевшим в уголовном деле и ему придется ходить на допросы и на суды.

«Эти идиоты из СК решили сделать его потерпевшим. <…> [С его стороны] реакция была бурной. Я понял, что все будет плохо, потому что он в суде выступать не готов. Он завалил свое выступление. <…> Одно дело, когда ты делаешь перевод, а другое, когда тебя делают потерпевшим. Он боялся участвовать в уголовном деле, и я его понимаю», — рассказал Ремесло.

На вопрос, испытывает ли он чувство вины за участие в преследовании Навального, Ремесло ответил так:

«Мне Навального очень жаль. Ни один человек не заслуживает того, чтобы умереть в тех условиях, в которых он скончался. Когда я узнал, что он умер, у меня были очень сильные эмоции, мне было его реально жалко. Я до последнего надеялся, что его вытащат, обменяют, еще как-то. Да, чувство вины я испытываю. Но я сделал все, чтобы предотвратить его возвращение в Россию [после отравления „Новичком“ в 2020 году]. Когда стало известно, что он вернется, я предложил АП запугать его [уголовным делом]. <…> Я искренне, через свои связи и контакты, писал людям Навального, что пусть Алексей не возвращается, здесь точно будет суд и все. Я сделал все, чтобы он не возвращался сюда».

Что Ремесло будет делать дальше

Несмотря на чувство вины перед Навальным, Ремесло отказался передавать его команде права на товарный знак «Прекрасная Россия Будущего», который он зарегистрировал на себя. «Это был забавный троллинг. Люди не зарегистрировали товарный знак словосочетания, которое они постоянно используют. Их юристы не очень хорошо сработали, и я их опередил. <…> Я лучше этот знак использую в своей деятельности, буду строить прекрасную Россию будущего. А если кто-то захочет присоединиться, я готов принять», — сказал блогер.

Он дал понять, что не собирается отказываться от критики Путина, не имеет покровителей во власти и не планирует уезжать за границу. На вопросы Собчак о том, как он планирует заниматься оппозиционной деятельностью в современной России и не попасть за решетку, Ремесло ничего внятного не ответил. Лишь повторил свое предсказание о том, что уже совсем скоро власть Путина рухнет.

«По моему глубокому убеждению, уже в течение года у нас будут очень глобальные перемены. <…> Слом предыдущей системы и рождение новой. Это будет что-то вроде дворцового переворота. <…> Проснемся в другой стране. Я знаю, общаясь с разными людьми из АП и правительства, что они тайно ненавидят Путина за то, что он все у них отнял, за то, что они не могут пользоваться своим богатством, за [конфискацию активов по искам Генпрокуратуры]. <…> Я с силовиками общался, им нужна стабильность, они тоже воют от войны», — заявил Ремесло.

На вопрос Собчак, как бы он хотел, чтобы его называли в СМИ через два года, блогер ответил: «Глава оппозиционного движения России Илья Ремесло».

Как Илья Ремесло начал критиковать Путина

