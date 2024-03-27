Провластный блогер Илья Ремесло заявил, что зарегистрировал товарный знак «Прекрасная Россия Будущего»

Роспатент одобрил заявку провластного блогера и зарегистрировал товарный знак «Прекрасная Россия Будущего». Об этом заявил сам блогер.

Ремесло подал заявку в июле 2021 года. По его словам, экспертиза по товарному знаку продолжалась 2,5 года и решение о регистрации было принято в феврале 2024 года.

«Это не троллинг, я намерен в будущем использовать ТЗ [товарный знак] в общеполезных и коммерческих целях, если вдруг кто хочет использовать товарный знак — пишите, заключим контракт. Также в ближайшее время я намерен изучить нарушения моих прав со стороны ФБК на данный товарный знак — экстремистов ожидают некоторые неприятные сюрпризы. В заключение скажу, что тут явно присутствует некий символизм: лузеры-экстремисты из ФБК потеряли главное — Прекрасную Россию Будущего. Она им не принадлежит более, а принадлежит патриотам России», — написал Ремесло.

Телеграм-канал SOTA отмечает, что Ремесло запатентовал не само название, а два логотипа, которые Фонд борьбы с коррупцией использовал на своем мерче в 2018-2019 годах. Канал утверждает, что охрана товарного знака распространяется только на них.

В ответ блогер подтвердил, что зарегистрировано «право на два конкретных изображения, включающих в себя как графическое изображение, так и сочетание слов».

«Но есть нюанс: закон запрещает посторонним использовать не только эти товарные знаки, но и схожие с ним до степени смешения. То есть претензии могут быть распространены на иные похожие изображения и словосочетания, такая практика имеется», — утверждает он.

Словосочетание «Прекрасная Россия будущего» популяризовал Алексей Навальный и его соратники. Они используют его для описания перспектив в стране, которые откроются в случае их прихода к власти.

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