Блогер Илья Ремесло зарегистрирует товарный знак «Прекрасная Россия будущего». Эту фразу популяризовал Алексей Навальный

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Блогер Илья Ремесло подал в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака «Прекрасная Россия будущего» и аббревиатуры ПРБ. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

Как пишет издание, Ремесло зарегистрирует логотип, выполненный в серых, белых, голубых и красных цветах.

Сам Ремесло рассказал, что ему показалось «интересным» словосочетание и что он намерен использовать его в своей общественной деятельности, «связанной с медиа».

Словосочетание «Прекрасная Россия будущего» популяризовал Алексей Навальный и его соратники. Они используют его для описания перспектив в стране, которые откроются в случае их прихода к власти. Сторонники Навального выпускали мерч с этим словосочетанием.

Илья Ремесло заявлял, что после его обращений против Навального были возбуждены уголовные дела , а также .

В середине июля стало известно, что компания по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд» подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование», идентичного тому, который используют сторонники Навального.

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