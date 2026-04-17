«Жесткая критика имеет свою цену». Блогер и доносчик Илья Ремесло, выступивший против Путина, вышел из психиатрической больницы

Провластный блогер и доносчик Илью Ремесло вышел из психиатрической больницы, публикация об этом появилась в его телеграм-канале. Он провел в клинике 30 дней.

В посте Ремесло заявил, что в момент госпитализации «был полностью чист на вещества и алкоголь». По его словам, условия пребывания в больнице «довольно тяжелые», и якобы хуже, чем в колонии. В качестве примера тяжелых условий блогер привел отсутствие прогулок в больнице.

«Жесткая критика высших должностных лиц государства имеет свою цену — помните об этом. <…> Не жалею о сделанном по сути, но если бы делал сейчас — то использовал бы более взвешенные и сбалансированные формулировки, без перехода на личности. Эту недоработку я намерен устранять далее», — написал Ремесло.

Блогер пообещал в ближайшие дни рассказать, «зачем все это было сделано» и что он будет делать дальше.

42-летний Илья Ремесло — прокремлевский блогер, построивший репутацию на борьбе с Алексеем Навальным. Он утверждал, что именно по его доносу на политика завели уголовное дело о мошенничестве с пожертвованиями.

В марте Ремесло выступил с критикой Владимира Путина. Он обвинил президента в том, что тот развязал войну и нанес ущерб экономике РФ, ввел цензуру в интернете и СМИ, захватил власть и подавляет оппозицию.

Через несколько дней после публикации стало известно, что Ремесло поместили в психиатрическую больницу. Некоторые провластные блогеры посчитали, что таким образом Ремесло попытался спастись от уголовного преследования за критику Путина.

