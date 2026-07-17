Блогера Илью Ремесло задержали по делу о «фейках» про армию

Провластный блогер и доносчик Илья Ремесло задержан по делу о «фейках» о российской армии, сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили из-за его постов в телеграм-канале, сообщили источники РБК.

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что Ремесло везут в Москву (блогер живет в Петербурге). В Москве ему изберут меру пресечения.

Ремесло — прокремлевский блогер, построивший репутацию на борьбе с Алексеем Навальным. Он утверждал, что именно по его доносу на политика завели уголовное дело о мошенничестве с пожертвованиями.

В марте Ремесло выступил с критикой Владимира Путина. Он обвинил президента в том, что тот развязал войну и нанес ущерб экономике России, ввел цензуру в интернете и СМИ, а также захватил власть и подавляет оппозицию.

Через несколько дней после публикации стало известно, что Ремесло поместили в психиатрическую больницу. Некоторые провластные блогеры посчитали, что таким образом Ремесло попытался спастись от уголовного преследования за критику Путина.

Ремесло вышел из больницы через 30 дней и дал большое интервью Ксении Собчак. Он рассказал о своей госпитализации, смене политической позиции, заработках во времена работы на Кремль, борьбе с Навальным и отношении к гибели политика.

пересказ интервью Ильи Ремесло

Илья Ремесло раньше: боролся с Навальным. Илья Ремесло сейчас: мне жаль Навального, теперь я сам буду строить прекрасную Россию будущего Главное из интервью провластного блогера, который попал в психиатрическую больницу после критики Путина

пересказ интервью Ильи Ремесло

Илья Ремесло раньше: боролся с Навальным. Илья Ремесло сейчас: мне жаль Навального, теперь я сам буду строить прекрасную Россию будущего Главное из интервью провластного блогера, который попал в психиатрическую больницу после критики Путина