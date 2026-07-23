Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. Он запрещает транзакции с еще 32 российскими банками

Послы стран Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В рамках нового пакета санкций ЕС запрещает транзакции с еще 32 российскими банками. Под ограничения попадут криптовалютные компании и платформы для торговли нефтью.

Кроме того, ЕС замораживает потолок цен на российскую нефть. Сейчас он составляет 44,1 доллара за баррель. Также ограничения вводятся против судов, оказывающих помощь теневому флоту России. «И мы сделали важный шаг к формальному запрету на въезд российских военных в ЕС», — заявила Урсула фон дер Ляйен, но не привела никаких подробностей.

Обновление. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала 21-й пакет санкций «крупнейшим» за четыре года. В общей сложности в нем 218 позиций. По ее словам, санкции затронут более сотни банков и криптокомпаний, более 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси, «которые помогают Москве продолжать войну». Кроме того, под санкции попали более 50 предприятий военно-промышленного комплекса.

Источники Reuters рассказали, что новый пакет санкций включает исключение, которое позволяет в течение 12 месяцев поставлять российский сжиженный природный газ (СПГ) в третьи страны. Собеседники агентства отметили, что страны ЕС этим решением «проявили солидарность» с Грецией.

В середине июля стало известно, что Греция выступила против запрета на перевозку российского СПГ в третьи страны, тем самым заблокировав одобрение санкционного пакета. Таким образом Греция пытается защитить судоходную компанию Dynagas, которая принадлежит греческому миллиардеру Георгию Прокопиу. С начала 2025 года компания перевезла более 10 миллионов тонн российского СПГ на 11 судах, совершив за это время 144 рейса.

Урсула фон дер Ляйен ранее предлагала включить в 21-й пакет санкций запрет на въезд в страны ЕС всем россиянам, участвовавшим в войне или служившим в армии после 24 февраля 2022 года. Сомнения в этой инициативе высказали Италия и Франция. По их мнению, в первоначальном виде предложение Еврокомиссии может привести к «повсеместному запрету» на въезд россиян.

Евросоюз (а также страны «Большой семерки») ввели ограничение цен на российскую нефть в ответ на войну России против Украины. Предполагалось, что потолок цен позволит сократить доходы российского бюджета от экспорта нефти, не спровоцировав при этом кризис на рынке энергоносителей. Первоначально потолок цен был установлен на уровне 60 долларов за баррель. Корректировка цены происходит автоматически, потолок должен быть на уровне 15% ниже средней рыночной цены российской нефти . С 1 февраля 2026 года Евросоюз снизил его до 44,1 доллара за баррель. Однако из-за роста нефтяных котировок, связанного с войной на Ближнем Востоке, следующий автоматический пересмотр потолка мог бы привести к его повышению как минимум до 65 долларов за баррель. Поэтому с мая в ЕС обсуждали вариант временной заморозки потолка цен.

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