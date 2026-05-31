Bloomberg: Евросоюз рассматривает вариант заморозки потолка цен на российскую нефть из-за войны на Ближнем Востоке

Евросоюз рассматривает возможность временной заморозки потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюз и страны «Большой семерки» ввели ограничение цен на российскую нефть в ответ на войну России против Украины. Предполагалось, что потолок цен позволит сократить доходы российского бюджета от экспорта нефти, не спровоцировав при этом кризис на рынке энергоносителей.

Первоначально потолок цен был установлен на уровне 60 долларов за баррель. Корректировка цены происходит автоматически, потолок должен быть на уровне 15% ниже средней рыночной цены российской нефти . С 1 февраля 2026 года Евросоюз снизил его до 44,1 доллара за баррель.

Однако из-за роста нефтяных котировок, связанного с войной на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива, следующий автоматический пересмотр потолка мог бы привести к его повышению как минимум до 65 долларов за баррель.

Евросоюз теперь рассматривает несколько вариантов — сохранение потолка на текущем уровне (44,1 доллара), приостановку автоматического повышения до конца года или ограничение роста 60 долларами.

Нефть марки Urals торгуется в последнее время на уровне 85-86 долларов за баррель. В начале апреля на фоне войны на Ближнем Востоке ее стоимость превышала 110 долларов.

В начале декабря 2025 года сообщалось, что страны «Большой семерки» и Евросоюз обсуждают предложение ввести вместо потолка цен на российскую нефть полный запрет на предоставление услуг по ее перевозке морским путем. Таким образом они хотят прекратить участие западных судоходных компаний, в частности из Греции, Кипра и Мальты, в экспорте российской нефти.