Российская нефть подорожала до максимума за 13 лет

Стоимость российской нефти марки Urals при отгрузке в балтийском порту Приморск по состоянию на 2 апреля составляла 116,05 доллара за баррель, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные агентства Argus Media.

Это максимальная стоимость нефти с 2013 года, когда цены достигали 113-115 долларов за баррель, следует из инфографики Bloomberg.

По данным Argus Media, при отгрузке нефти в черноморском порту Новороссийск цена достигла 114,45 доллара за баррель.

Текущая цена на российскую нефть почти вдвое превышает среднюю цену в 59 долларов за баррель, заложенную в бюджете РФ на 2026 год.

Цены на российскую нефть выросли на фоне войны США и Израиля с Ираном и закрытия Ормузского пролива, через который проходит одна пятая мировых поставок нефти.

Украина в ходе войны с Россией в последние недели активно атакует российские нефтяные объекты, стремясь помешать Москве заработать на ближневосточном кризисе.

Иран зарабатывает на экспорте нефти вдвое больше, чем до начала конфликта с США и Израилем Он «выигрывает энергетическую войну», пишет The Economist

