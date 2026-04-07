Российская нефть подорожала до максимума за 13 лет
Стоимость российской нефти марки Urals при отгрузке в балтийском порту Приморск по состоянию на 2 апреля составляла 116,05 доллара за баррель, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные агентства Argus Media.
Это максимальная стоимость нефти с 2013 года, когда цены достигали 113-115 долларов за баррель, следует из инфографики Bloomberg.
По данным Argus Media, при отгрузке нефти в черноморском порту Новороссийск цена достигла 114,45 доллара за баррель.
Текущая цена на российскую нефть почти вдвое превышает среднюю цену в 59 долларов за баррель, заложенную в бюджете РФ на 2026 год.
Цены на российскую нефть выросли на фоне войны США и Израиля с Ираном и закрытия Ормузского пролива, через который проходит одна пятая мировых поставок нефти.
Украина в ходе войны с Россией в последние недели активно атакует российские нефтяные объекты, стремясь помешать Москве заработать на ближневосточном кризисе.