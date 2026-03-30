Иран зарабатывает на экспорте нефти вдвое больше, чем до начала конфликта с США и Израилем Он «выигрывает энергетическую войну», пишет The Economist

Завод китайской нефтехимической компании «Shandong Petrochemical Co., Ltd.» в городе Лункоу. Провинция Шаньдун, Китай. 14 ноября 2025 года CFOTO / Future Publishing / Getty Images

Из-за войны все страны Персидского залива сокращают добычу нефти и сталкиваются с резким падением доходов от экспорта. В то же время Иран зарабатывает почти вдвое больше на продаже нефти в день, чем до начала американских и израильских ударов, говорится в статье The Economist.

Точный объем нефти, которую Иран отправляет на экспорт, определить трудно. Страна уже несколько лет находится под санкциями. Сейчас ее танкеры перевозят нефть еще более скрытно, чем когда-либо, и получить данные о ситуации в Персидском заливе, в том числе коммерческие спутниковые снимки, из-за войны практически невозможно.

Источник The Economist утверждает, что сейчас Иран экспортирует 2,4–2,8 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Из них 1,5–1,8 миллиона баррелей приходится на сырую нефть. Это столько же, если не больше, чем в среднем в прошлом году. Кроме того, теперь нефть продается по гораздо более высоким ценам, а иранская нефтяная инфраструктура стала более устойчивой к военным ударам и санкциям. The Economist приходит к выводу, что Иран «выигрывает энергетическую войну».

Как устроен иранский нефтяной экспорт

Номинально иранскую нефть экспортирует Национальная иранская нефтяная компания (NIOC). На практике, говорится в статье The Economist, в стране, испытывающей нехватку твердой валюты, нефть становится своего рода средством расчета, а ее продажей занимаются разные фракции во власти — от министерства иностранных дел до полиции и религиозных фондов.

По словам иранских источников, все эти структуры находятся под контролем примерно 20 человек. Многие из них связаны с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), который, как считают опрошенные эксперты, управляет собственными нефтяными месторождениями.

С началом войны КСИР усилил контроль над перевозками нефти. Корпус стражей контролирует , а также коммуникации в значительной части Персидского залива. Он заранее получает информацию о танкерах с иранской нефтью. Экипажам выдают специальные коды доступа, а затем катера КСИР сопровождают суда в проливе.

Иранские танкеры, даже несмотря на недавние послабления санкций, пытаются всеми доступными способами скрыть происхождение нефти: крадут данные других судов, подделывают документы, подменяют свои координаты, а в открытом море у берегов Малайзии или Сингапура перегружают нефть на другие суда.

Кто покупает иранскую нефть

Свыше 90% иранской нефти в итоге оказывается в Китае. Ее покупатели — около сотни небольших нефтеперерабатывающих заводов в провинции Шаньдун на севере страны. Официально они считаются независимыми от китайских государственных компаний (чтобы те не попали под санкции США), но сотрудничают с ними. Например, один из таких заводов Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, активно закупающий иранскую нефть, владеет долями в трех совместных предприятиях с государственными компаниями.

До войны китайские независимые НПЗ покупали иранскую нефть со значительной скидкой. Теперь это преимущество почти исчезло на фоне сокращения других поставок из Персидского залива, хотя интерес к нефти из Ирана все равно сохраняется, пишет The Economist.

Китай, утверждают журналисты, также участвует в теневой схеме оплаты иранской нефти. Покупатели из Китая и других стран платят не напрямую Ирану, а переводят деньги на одноразовые трастовые счета, открытые специально под такие сделки в небольших китайских банках. Эти счета оформляются на подставные компании, которые нередко регистрируют китайские посредники за плату. Затем деньги через цепочку других счетов переводят туда, куда Иран пожелает. Управляют этой системой специальные подразделения внутри иранских компаний, которые контролируют министерство обороны и КСИР.

