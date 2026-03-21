США временно сняли санкции с иранской нефти

США разрешили поставки иранской нефти и нефтепродуктов, уже загруженной на суда, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Эту нефть, написал он в соцсети X, планировалось продать по низким ценам Китаю. Снятие санкций позволит вывести эту нефть на мировой рынок. По словам Бессента, речь идет примерно о 140 миллионов баррелей. Лицензия на поставки иранской нефти будет действовать в течение месяца.

«По сути, мы будем использовать иранскую нефть против Тегерана, чтобы сдерживать рост цен в рамках операции „Эпическая ярость“», — написал он.

Глава Минфина США также заявил, что администрация Дональда Трампа работает над тем, чтобы вывести на мировые рынки 440 миллионов баррелей нефти.

Мировые цены на нефть резко выросли после начала войны на Ближнем Востоке. В частности, Иран препятствует судоходству по Ормузскому проливу, через который проходит четверть всех мировых поставок нефти.

Для стабилизации мирового нефтяного рынка США ранее временно разрешили закупать российскую нефть, загруженную на танкеры. Речь шла примерно о 130 миллионах баррелей, сообщала аналитическая компания Kpler.

Читайте также

Из-за войны США и Израиля с Ираном цены на нефть подскочили на 30% за неделю. Это не предел, предупреждают аналитики Bloomberg — о разрастании глобального энергетического хаоса

Читайте также

