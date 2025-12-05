Reuters: Запад хочет запретить европейским танкерам экспортировать нефть из РФ. И отказаться от потолка цен

Страны «Большой семерки» ( ) и Евросоюз обсуждают предложение ввести вместо потолка цен на российскую нефть полный запрет на предоставление услуг по ее перевозке морским путем, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Таким образом, по словам собеседников агентства, авторы инициативы хотят прекратить участие западных судоходных компаний, в частности из Греции, Кипра и Мальты, в экспорте российской нефти.

Сейчас западные судоходные и страховые компании могут обслуживать перевозку российской нефти, только если покупатель платит меньше установленного потолка цен — 47,6 доллара за баррель.

Как отмечает Reuters, в результате Россия экспортирует более трети своей нефти западными танкерами. Остальные две трети перевозятся так называемым теневым флотом. Если «Большая семерка» и Евросоюз ужесточат ограничения, России придется расширять этот флот.

По данным агентства, новый запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года.

Инициативу, рассказали источники, продвигают американские и британские чиновники на технических встречах «Большой семерки». Но окончательное решение США будет зависеть от тактики давления, которую выберет администрация президента Дональда Трампа в условиях продолжающихся мирных переговоров между Россией и Украиной.

США в октябре уже объявили о санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». После этого цены на нефть из России на международных рынках упали, а «Лукойл» объявил о продаже зарубежных активов.

