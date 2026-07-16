Греция заблокировала 21-й пакет санкций ЕС из-за угрозы бизнесу миллиардера Георгия Прокопиу

Греция выступила против 21-го пакета санкций Евросоюза, который включает запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.

Как стало известно Financial Times, таким образом Греция пытается защитить судоходную компанию Dynagas, которая принадлежит греческому бизнесмену Георгию Прокопиу. Forbes оценивает состояние Прокопиу и его семьи в 4,7 миллиарда долларов.

По словам источников издания, посол Афин напрямую заявил своим коллегам в ЕС, что запрет на транзит российского СПГ фактически «погубит» компанию.

Возражения Греции задержали принятие нового пакета санкций уже как минимум на неделю. Для одобрения ограничений необходима поддержка всех государств ЕС.

Европейские дипломаты, говорившие с Financial Times, отметили, что другие страны Евросоюза поступились бизнес-интересами, чтобы нанести экономический ущерб Москве.

Dynagas эксплуатирует 27 газовозов, в том числе построенные с учетом требований безопасности для работы в ледяных арктических водах вблизи завода «Ямал СПГ». С начала 2025 года компания перевезла более 10 миллионов тонн российского СПГ на 11 судах, совершив за это время 144 рейса.

Евросоюз анонсировал новый, 21-й пакет санкций против России в начале июня. Пока странам не удалось его принять окончательно. Как сообщалось, новый пакет ограничений включает механизм снижения «потолка цен» на российскую нефть (сейчас 44,1 доллара за баррель), санкции против банков, криптовалютных организаций и военной промышленности.

В Евросоюзе также обсуждают смягченную версию запрета на выдачу виз российским военнослужащим. Предполагается, что мера затронет только краткосрочные визы и только тех, кто непосредственно участвовал в войне с Украиной.

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