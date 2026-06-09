Новые санкции Евросоюза против России затронут 90 банков. Еврокомиссия предлагает запретить въезд в ЕС всем участникам войны с Украиной

В новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России войдут ограничения против 90 банков, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Это будет крупнейший пакет финансовых санкций против банков. О каких именно банках идет речь, источник не уточнил, добавив, что общее количество подсанкционных российских банков превысит сотню и составит более 50% от всех российских кредитных организаций, осуществляющих международные транзакции.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, рассказывая о новом пакете санкций, заявила, что ее ведомство предлагает запретить въезд в Евросоюз всем, кто участвовал в российско-украинской войне на стороне России.

«Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз всем, кто служил в российских вооруженных силах с начала войны. Таким образом Европа станет закрытой для всех, кто участвовал во вторжении в Украину», — заявила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен также рассказала, что Еврокомиссия предлагает заморозить на российскую нефть до января 2027 года, ввести ограничения против 31 российского банка, а также 20 банков, криптовалютных компаний или платформ из третьих стран.

Последний на настоящий момент, двадцатый, пакет санкций против России Евросоюз утвердил в конце апреля. Первоначально его планировали принять в феврале, к годовщине начала большой войны России с Украиной, но против выступала Венгрия, требующая сначала восстановить поставки по нефтепроводу «Дружба».

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