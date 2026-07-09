В Евросоюзе обсуждают смягченную версию запрета на въезд бывшим российским военным. Против жестких ограничений выступили Италия и Франция

Страны Евросоюза обсуждают смягченную версию запрета на выдачу виз российским военнослужащим после возражений Италии и Франция, пишет Euronews. Предполагается, что мера затронет только краткосрочные визы и только тех, кто непосредственно участвовал в войне с Украиной.

Запрет должен войти в 21-й пакет санкций против России, которые хотят принять в середине июля. Изначально предлагалось распространить ограничения на всех людей, кто как-либо связан с российскими вооруженными силами.

Исключения допускались, только если заявитель, связанный с ВС РФ мог доказать, что он диссидент или сбежал из армии. При этом в таком случае виза действовала бы только в стране выдачи.

Евросоюз представил 21-й пакет санкций против России в начале июня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила включить в него запрет на въезд в страны ЕС всем россиянам, участвовавшим в войне или служившим в армии после 24 февраля 2022 года.

Италия и Франция, как сообщалось, были не против самой идеи не пускать в Евросоюз бывших российских военных. Однако они опасались, что в первоначальном виде предложение Еврокомиссии может привести к «повсеместному запрету» на въезд россиян.

Рим и Париж также отмечали, что запрет должен регулироваться визовой политикой, а не санкциями. Они предупреждали, что на практике ограничения могут создать проблемы для стран, обрабатывающих большое количество заявлений на российские визы. В частности, Италия и Франция отмечали, что в России все мужчины 18-30 лет обязаны пройти срочную службу в армии.

Кого может затронуть этот запрет

В ЕС обсуждают запрет на въезд для всех россиян, служивших в армии с 2022 года. Это может затронуть более миллиона человек Неужели не пустят даже срочников? А дезертиров? И как будут проверять? 6 карточек