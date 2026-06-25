Bloomberg: у Италии и Франции возникли сомнения в предложении Еврокомиссии о запрете на въезд бывшим российским военным
Италия и Франция с сомнением восприняли предложение Еврокомиссии запретить въезд в Евросоюз бывшим российским военнослужащим. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, Италия и Франция не против самой идеи не пускать в Евросоюз бывших российских военных, но опасаются, что в нынешнем виде предложение Еврокомиссии может привести к «повсеместному запрету» на въезд россиян.
Обе страны считают, что ограничения лучше вводить через визовую политику, а не с помощью санкций. Что именно имеется в виду, источники не пояснили.
В Италии и Франции также отметили, что предложение Еврокомиссии оставляет на усмотрение государств-членов ЕС решать, кто участвовал в войне в Украине, а кто — нет, что будет сделать «непросто».
9 июня Евросоюз представил 21-й пакет санкций против России. Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила включить в него запрет на въезд в страны ЕС всем россиянам, участвовавшим в войне или служившим в армии после 24 февраля 2022 года. Как именно будут действовать эти ограничения в случае их одобрения, неизвестно.