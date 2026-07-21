Госдума приняла закон о крипторынке. Он позволяет инвестировать в крипту, но не расплачиваться ею в России

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который легализует оборот криптовалюты в России, сообщают РБК и «Коммерсант».

Закон определяет, для чего может использоваться криптовалюта в России. Для большинства россиян она будет доступна только как инвестиционный инструмент, платить ею в России по-прежнему будет запрещено. Исключение сделают лишь для участников внешнеэкономической деятельности и криптообменников.

Россияне смогут купить криптовалюту на биржах через брокеров и управляющих. Неквалифицированные инвесторы перед этим должны будут пройти тестирование. Кроме того, объем их инвестиционного портфеля будет ограничен — ожидается, что лимит на покупку криптовалюты составит 300 тысяч рублей в год через одного посредника.

На российских биржах будут обращаться только монеты с высокой капитализацией и ликвидностью, а также длительной историей ценообразования. В Центрбанке уточняли, что пока под эти требования подходят лишь биткоин, эфириум и стейблкоин USDT.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

В 2024 году в России легализовали добычу криптовалюты. Весной 2026-го в российский парламент внесли законопроекты о незаконном майнинге и незаконном обороте криптовалюты. Они предполагают наказание вплоть до пяти и семи лет лишения свободы.

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