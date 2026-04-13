За незаконный оборот крипты в России предложили сажать на срок до семи лет

Правительственная комиссия одобрила поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают наказание за незаконный оборот криптовалюты в России, сообщает 13 апреля РБК, ссылаясь на источники.

В Уголовный кодекс предлагается добавить статью 171.7 (незаконная организация обращения цифровой валюты), которая предусматривает «ответственность за деятельность по организации оборота цифровой валюты без регистрации или лицензии Банка России».

«Обязательный признак — общественно опасное последствие в виде причинения крупного ущерба (или извлечение дохода в крупном размере)», — говорится в поправках.

Авторы инициативы предложили назначать за незаконную организацию оборота крипты в крупном размере штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, принудительные работы до четырех лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

В случае, если причинен особо крупный размер, наказание будет строже — до семи лет лишения свободы.

Крупным считается ущерб от 3,5 миллиона рублей, особо крупным — от 13,5 миллиона рублей.

Правительство России в конце марта внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий до пяти лет лишения свободы за незаконный майнинг крипты.

В России легализовали майнинг криптовалют. Но индустрия все равно остается в серой зоне. Что можно и что (пока) нельзя делать с «криптой»? И почему законом недовольны сами майнеры? 7 карточек