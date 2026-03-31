Правительство предложило сажать на пять лет за незаконный майнинг крипты

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об уголовном наказании за незаконный майнинг криптовалюты.

Авторы документа предложили добавить в Уголовный кодекс новую статью 171.6 «Незаконные майнинг цифровой валюты и деятельность оператора майнинговой инфраструктуры». Статья предполагает наказание для тех, кто не входит в реестр майнеров или реестр операторов майнинговой инфраструктуры.

В случае, если из-за незаконного майнинга причинен крупный ущерб (от 3,5 миллиона рублей), обвиняемому будет грозить штраф до 1,5 миллиона, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет.

В случае ущерба в особо крупном размере (от 13,5 миллиона) или совершении преступления организованной группой наказание будет строже: штраф до 2,5 миллиона, принудительные работы до пяти лет, лишение свободы до пяти лет.

В случае возмещения ущерба обвиняемый может быть освобожден от наказания.

В пояснительной записке авторы инициативы привели данные налоговой службы, согласно которым законно майнингом в России могут заниматься около 50 тысяч физических и юридических лиц, а в число операторов майнинговой инфраструктуры входят 1489 физлиц и юрлиц.

«Приведенная статистика позволяет сделать вывод об актуальности установления уголовной ответственности в отношении лиц, незаконно осуществляющих майнинг цифровой валюты», — считают авторы законопроекта.

В России деятельность по добыче криптовалют легализовали в 2024 году. Тогда Госдума приняла закон, который предусматривает создание реестров майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры.

