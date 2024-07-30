Госдума приняла законы о майнинге и экспериментальных расчетах в криптовалютах

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предполагает, что право осуществлять майнинг получать российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Физические лица, которые не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления, получат право на майнинг без включения в реестр.

«Мы считаем, что у энергетиков есть эффективный механизм выстраивания контроля против „серых“ и „черных“ майнеров. Будут установлены специальные лимиты, и энергетики смогут с их помощью контролировать поле и привлекать к ответственности нарушителей», — заявил один из авторов поправок, заместитель главы Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

РБК отмечает, что из закона убрали запрет на организацию обращения криптовалют, что могло привести к фактическому прекращению работы российских криптобирж и обменников. В документе сохранился запрет на рекламу криптовалюты и различных сервисов, построенных на ее использовании.

По словам Горелкина, власти рассматривают криптовалюты, «в первую очередь, как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта».

«Сегодня Россия занимает второе место по майнингу, и я уверен: после того как появится регулирование этой сферы, мы выйдем на первое место, обогнав США», — отметил депутат.

Госдума также приняла закон, который позволяет Банку России с 1 сентября запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Согласно действующему законодательству, в России запрещается использовать цифровую валюту для расчетов.

Оба законопроекта были внесены в Госдуму еще в конце 2022 года.

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