Алексей Киселев ушел с поста главного редактора издательства Individuum

Алексей Киселев покинул пост главного редактора издательства Individuum, который он занимал с февраля 2024 года.

«Решение зрело давно: чем дальше, тем больше чувствую себя не на своем месте, возглавляя российское издательство, не находясь при этом в России», — написал Киселев в фейсбуке.

Он также отметил, что «стремительно меняющаяся реальность превратила работу, на которую я был приглашен изначально, в работу, честно говоря, совершенно другую».

Киселев поблагодарил коллег по Individuum за совместную работу и заверил, что никакие процессы в издательстве после его ухода не прервутся.

Алексей Киселев — театральный критик, драматург и куратор — сменил на посту главного редактора Individuum Феликса Сандалова, возглавлявшего издательство с 2018 года.

В 2023 году владельцем Individuum и издательства Popcorn Books, которое также специализируется на нон-фикшн, стала компания «Эксмо». «Медуза» подробно писала об этом.

В 2025 году сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum обвинили в «экстремизме» из-за квир-литературы. Вскоре после этого Popcorn Books объявило о закрытии.

В июне 2026 года одного из фигурантов дела, Павла Иванова, приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Он заключил сделку со следствием и дал показания на других фигурантов. В июле еще один фигурант дела — бывший сотрудник издательства Popcorn Books Артем Вахляев — также получил четыре года условного срока.

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