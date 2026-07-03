Директору отдела продаж издательства «Эксмо» дали четыре года условно по делу о продаже квир-литературы

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к четырем годам условно бывшего сотрудника Popcorn Books и руководителя отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева, сообщают «Осторожно, новости» и «Медиазона».

Его обвиняли в участии в деятельности экстремистской организации, а также в вовлечении других людей в деятельность такой организации (части 1.1 и 2 статьи 282.2 УК).

Суд также постановил конфисковать у Вахляева 2,9 миллиона рублей, полученные «в результате совершения преступлений».

Дело рассматривали в особом порядке. Вахляев признал вину и дал показания на «соучастников схемы» продажи книг с ЛГБТ-содержанием.

В последнем слове он попросил прощения у суда «за то, что приходится тратить время на рассмотрение дела» и раскаялся «в своем преступлении».

Вахляева вместе с бывшим директором по продажам Popcorn Books Павлом Ивановым и одним из руководителей Дмитрием Протопоповым задержали в мае 2025 года. По версии обвинения, в декабре 2023 года, вскоре после запрета в России несуществующего «движения ЛГБТ», фигуранты решили продать остатки . Деятельность «организованной группы» внутри «Эксмо», считает обвинение, была направлена на вовлечение детей в «движение ЛГБТ». В деле упоминаются продажи книг несовершеннолетним девушкам, одна из них оказалась участницей контрольной закупки, а также отправка партии книг автобусом в Азербайджан и продажа через «Авито». Следствие считает, что Вахляев отвечал за складскую логистику, формирование заказов и другие нюансы оформления продажи книг.

По словам Вахляева, переоформить часть книг и продавать их «втемную» предложила топ-менеджер «Эксмо-АСТ» и руководитель «Индивидуум Принт» Александра Шипетина. Причастными к продаже книг он также назвал гендиректора «Эксмо-АСТ» Евгения Капьева, директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина и руководителя компании «РДЦ-Алматы» Ивана Башаратьяна.

Одного из фигурантов дела, Павла Иванова, ранее тоже приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Он заключил сделку со следствием и дал показания на других фигурантов.

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