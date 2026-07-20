В России начались проблемы с доступом к магазину приложений App Store

Доступность официального сайта компании Apple и ее магазина приложений App Store в России резко снизилась в конце прошлой недели. На это обратило внимание издание «Верстка».

По данным международного исследовательского проекта , количество аномальных подключений к ресурсам Apple начало расти в четверг, 16 июля. В следующие несколько дней доступность сайта опустилась примерно до 30-40%. У App Store этот показатель составляет около 60%. В других странах подобных проблем нет.

Эту информацию подтверждают данные сервиса «Сбой.рф». На графике видно, что с 16 июля пользователи массово жалуются на недоступность App Store. Судя по комментариям, проблемы фиксируются в разных регионах России.

Доступность магазина Google Play в России на данный момент составляет около 40-50%. Однако, судя по графикам OONI, большое количество аномальных подключений к этой платформе фиксируется в течение последних нескольких месяцев.

Проблемы с доступом к ресурсам Apple могут свидетельствовать о частичном ограничении App Store со стороны российских властей, пишет «Верстка». Пресс-служба Роскомнадзора еще 14 июля в комментарии «Интерфаксу» заявила, что не ограничивает доступ к сервисам Apple и Google.

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В начале июня Apple удалила из App Store российский мессенджер «Макс». Компания объяснила свое решение международными санкциями, но не уточнила, какими именно. Через несколько недель из цифрового магазина Apple пропали и другие приложения холдинга VK.

Евросоюз 13 июля ввел санкции против VK и ее дочерней компании «Коммуникационная платформа», которая разработала мессенджер «Макс». Через несколько дней после этого Google тоже удалила приложения холдинга из своего магазина.

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