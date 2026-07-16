«Макс» и VK удалили из Google Play

Мессенджер «Макс» и приложение соцсети «ВКонтакте» удалили из магазина приложений Google Play, сообщила компания VK 16 июля. Также недоступно и приложение соцсети «Одноклассники».

В компании отметили, что эти приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.

Уже установленные приложения продолжат работу без ограничений.

Обновление: Пользователям «ВКонтакте» стали приходить уведомления о переходе соцсети с домена .com на домен .ru. « Здесь все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее, чем vk.com», — говорится в уведомлении.

Евросоюз 13 июля ввел санкции против VK, а также против ее «дочки», инвестиционной компании «Коммуникационная платформа», которая разработала мессенджер «Макс».

В конце июня из магазина приложений App Store удалили «Макс», приложение соцсети «ВКонтакте», приложения электронной почты Mail.ru, а также еще несколько приложений холдинга VK. Кроме того, стало недоступно приложение соцсети «Одноклассники».

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