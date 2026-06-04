«Макс» удалили из App Store Apple никак не объяснила свое решение. Блокировки мессенджера добивалась Юлия Навальная

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3 июня «Макс» пропал из магазина приложений App Store. Владельцы айфонов и айпадов таким образом лишились возможности скачать мессенджер. А те из них, кто уже установил сервис, перестали получать уведомления и обновления приложения. Как утверждает глава Минцифры РФ Максут Шадаев, ограничения затронули более 20 миллионов россиян — это не менее четверти всей аудитории «Макса». Apple со своей стороны пока никак не прокомментировала причины удаления приложения. Ранее с таким предложением к американской корпорации обращалась Юлия Навальная. Кроме того, совсем недавно из App Store был удален другой мессенджер, подозреваемый в слежке за пользователями, — Telega.

Мессенджер «Макс» пропал из российского магазина App Store вечером 3 июня. Сервис перестал отображаться в поисковых запросах, а переход по прямой ссылке на его страницу начал выдавать ошибку. На момент удаления «Макс» находился на девятом месте в списке самых скачиваемых приложений. Все остальные места в первой десятке занимали VPN-сервисы. В пресс-службе VK подтвердили, что «Макс» перестал быть доступен в App Store. Российская компания-разработчик направила запрос в Apple и заверила, что пытается оперативно решить проблему.

Утром 4 июня пресс-служба «Макса» уточнила, что на устройства Apple перестали приходить пуш-уведомления о звонках и сообщениях в мессенджере. При этом все функции приложения остаются доступными. Представители сервиса посоветовали «время от времени самостоятельно открывать» мессенджер, «чтобы не пропустить важные сообщения».

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Из высокопоставленных чиновников первым удаление «Макса» прокомментировал глава министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев. На Петербургском международном экономическом форуме он подтвердил, что пока «нет никаких объяснений» со стороны Apple, и уточнил, что из ежедневной аудитории мессенджера («больше 60 миллионов человек») 25-30% приходится на владельцев айфонов и айпадов: «Получается, Apple ограничила сразу доступ больше 20 миллионов пользователей к сервисам национального мессенджера». По мнению министра, то, что «глобальные бигтехи показывают свою рыночную силу через введение таких ограничений», — это «тревожный фактор».

В Apple удаление «Макса» пока никак не комментировали. Но это уже второе за два месяца подобное решение в отношении популярных в России мессенджеров, подозреваемых в слежке за своими пользователями. Первым под «санкции» 9 апреля попало приложение Telega — альтернативный клиент телеграма. Эксперты обнаружили в нем целый ряд уязвимостей, ставящих под угрозу приватность переписок.

Почему Telega лучше не пользоваться

Мессенджер Telega с самого начала подозревали в связях с VK — но он оказался даже опаснее, чем думали эксперты Да, Telega перехватывает вашу переписку. Удалите это приложение прямо сейчас 12 карточек

Правда, в отличие от «Макса», удалению Telega из App Store предшествовали явные сигналы о рисках для приложения: хостинг-провайдер Cloudflare пометил как spyware (шпионское ПО) два домена, относящиеся к телеграм-клиенту: telega_me и api.telega_info. А центр сертификации и поставщик решений для интернет-идентификации и безопасности GlobalSign после этого отозвал TLS-сертификат, подтверждающий подлинность проекта и использующийся для защищенного соединения по HTTPS.

В конце апреля казалось, что «Макс» тоже идет по пути Telega: Cloudflare пометил два домена сервиса (max.ru и web.max.ru) как шпионское ПО. Но уже спустя сутки мессенджер «амнистировали» — и с тех пор обратно в зону риска приложение не возвращалось.

«Макс» постоянно обвиняют в слежке за пользователями. Шпионский модуль в мессенджере эксперты обнаружили еще в начале марта: предположительно приложение наблюдало за тем, пользуется ли владелец устройства VPN. А совсем недавно, в середине мая, техническая экспертиза выявила новые уязвимости в «Максе» для андроидов. Автор этого исследования, пользователь сайта «Хабр» с ником zarazaexe, отмечал, что внедренные в мессенджер инструменты позволяют пометить его как «вредоносное ПО» и в магазине Google Play. Но до санкций на андроидах дело пока не дошло.

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Вы наверняка слышали, что «Макс» шпионит за пользователями. Но вряд ли представляете, сколько разных инструментов для слежки внедрено в мессенджер Возможно, разработчики даже использовали нейросеть для прослушки

Подробнее об этом исследовании

Вы наверняка слышали, что «Макс» шпионит за пользователями. Но вряд ли представляете, сколько разных инструментов для слежки внедрено в мессенджер Возможно, разработчики даже использовали нейросеть для прослушки

Лоббистскую борьбу за удаление «Макса» из App Store вели несколько политических организаций. Так, Юлия Навальная еще в начале февраля объявляла о начале кампании давления на Apple и Google, чтобы те изъяли мессенджер из своих магазинов приложений. Чуть раньше с такой же инициативой выступали сторонники партии Екатерины Дунцовой «Рассвет». Прислушалась ли Apple к оппозиционерам или руководствовалась исключительно техническими соображениями, вероятно, станет известно, когда компания официально прокомментирует удаление «Макса» из App Store.

Согласно отчету Apple о прозрачности, всего за 2025 год компания удалила из своего магазина около 167 тысяч приложений. В основном — из-за подозрений в мошенничестве и зачистки App Store от «устаревших» сервисов. Более 1200 приложений за тот же период были удалены по требованию российских властей.

«Медуза»