«Макс» перестал отправлять уведомления на устройства Apple. Накануне мессенджер удалили из App Store
На устройства Apple перестали приходить пуш-уведомления о звонках и сообщениях в мессенджере «Макс», сообщила пресс-служба «Макса».
Сбой связан с удалением «Макса» из магазина приложений App Store.
Все функции мессенджера остаются доступными, заявили в его пресс-службе. Там посоветовали «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».
Мессенджер «Макс» исчез из App Store вечером 3 июня. Компания Apple не комментировала его удаление. В «Максе» заявили, что работают над возвращением приложения в App Store.
«Медуза» заботится о том, чтобы вы могли читать все, что захочется, несмотря на ограничения Роскомнадзора. С обходом блокировок помогут наши инструкции — попроще и посложнее. Ну и конечно, вам нужен VPN! Чтобы не пропустить ничего важного и не потерять связь с «Медузой», скачайте наше приложение. Мы рядом и нам не все равно!
На момент удаления «Макс» занимал девятое место в списке самых скачиваемых приложений в российском App Store. Все остальные места в первой десятке занимали VPN-сервисы.