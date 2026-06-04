«Макс» перестал отправлять уведомления на устройства Apple. Накануне мессенджер удалили из App Store

На устройства Apple перестали приходить пуш-уведомления о звонках и сообщениях в мессенджере «Макс», сообщила пресс-служба «Макса».

Сбой связан с удалением «Макса» из магазина приложений App Store.

Все функции мессенджера остаются доступными, заявили в его пресс-службе. Там посоветовали «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».

Мессенджер «Макс» исчез из App Store вечером 3 июня. Компания Apple не комментировала его удаление. В «Максе» заявили, что работают над возвращением приложения в App Store.

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На момент удаления «Макс» занимал девятое место в списке самых скачиваемых приложений в российском App Store. Все остальные места в первой десятке занимали VPN-сервисы.

Почему не надо пользоваться «Максом»

Вы наверняка слышали, что «Макс» шпионит за пользователями. Но вряд ли представляете, сколько разных инструментов для слежки внедрено в мессенджер Возможно, разработчики даже использовали нейросеть для прослушки

Почему не надо пользоваться «Максом»

Вы наверняка слышали, что «Макс» шпионит за пользователями. Но вряд ли представляете, сколько разных инструментов для слежки внедрено в мессенджер Возможно, разработчики даже использовали нейросеть для прослушки