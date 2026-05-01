Cloudflare снял с мессенджера «Макс» пометку «шпионское ПО»

снял с домена «национального» мессенджера «Макс» пометку «шпионское программное обеспечение», следует из данных сервиса.

Пометка была снята с двух доменов — max.ru и web.max.ru. Еще 30 апреля они были помечены как «шпионское ПО», обратили внимание СМИ.

В пресс-службе мессенджера говорили, что классификация Cloudflare «вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики, а не на фактическом анализе кода».

Почему к 1 мая отметку сняли, неизвестно.

Ранее появление такой пометки, как предполагается, стало одной из причин удаления из App Store неофициального клиента телеграма — приложения Telega. Оно стало популярным в России на фоне блокировок самого мессенджера.

Вскоре после того, как приложение пропало из App Store, выяснилось, что Cloudflare пометил два домена, относящиеся к мессенджеру Telega, как «шпионское ПО».

Мессенджер «Макс» был запущен компанией VK весной 2025 года. Власти России навязывают использование «Макса» — от домовых чатов до авторизации на «Госуслугах». Одновременно с этим в стране ограничили работу вотсапа и фактически заблокировали телеграм.

«Эту игру государственный орган и его технические специалисты выиграть не могут, даже если эскалировать конфликт» Российские разработчики написали Мишустину (а не Путину) письмо о том, что блокировки интернета бесполезны. Полный текст

